Revisa si la pegaste

Resultados de las loterías: ¿Quiénes son los afortunados del sábado 13 de diciembre?

¡La suerte está en el aire! Descubre quiénes se llevan los grandes premios en las diferentes loterías: Nacional, Leidsa, Loteka, Real, Americanas y más. Pon a prueba tus números hoy.