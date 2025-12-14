Revisa si la pegaste
Resultados de las loterías: ¿Quiénes son los afortunados del sábado 13 de diciembre?
¡La suerte está en el aire! Descubre quiénes se llevan los grandes premios en las diferentes loterías: Nacional, Leidsa, Loteka, Real, Americanas y más. Pon a prueba tus números hoy.
Nacional
Juega + Pega +
11 12 22 18 23
Gana Más
86 24 91
Lotería Nacional
12 68 70
Leidsa
Pega 3 Más
04 22 06
Loto Pool
10 17 20 22 31
Super Kino TV
08 11 14 17 22 23 24 28 30 41 47 48 50 61 63 64 68 76 79 80
Quiniela Leidsa
62 35 69
Loto - Loto Más
09 10 23 24 31 33 04 15
Real
Quiniela Real
47 10 31
Loto Pool
03 97 15 81
Loto Real
02 10 25 26 27 37
RD $15,100,000
Loteka
Quiniela Loteka
74 46 66
Mega Chances
71 22 73 75 16
Americanas
New York 3:30
07 91 92
New York 11:30
55 35 88
Florida Día
21 06 70
Florida Noche
14 61 08
Mega Millions
10 50 55 58 59 05
PowerBall
01 28 31 57 58 16 2X
Primera
La Primera Día
68 15 48
Primera Noche
46 73 95
Loto 5
33 14 08 15 22 08
La Suerte
La Suerte MD
75 72 59
La Suerte 6PM
90 16 89
LoteDom
59 18 47
El Quemaito Mayor
09
King Lottery
King Lottery 12:30
47 37 09
King Lottery 7:30
42 28 80
Anguila
Anguila 10:00 AM
61 78 56
Anguila 1:00 PM
18 06 99
Anguila 6:00 PM
20 67 28
Anguila 9:00 PM
34 47 38