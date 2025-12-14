Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Resultados de las loterías: ¿Quiénes son los afortunados del sábado 13 de diciembre?

¡La suerte está en el aire! Descubre quiénes se llevan los grandes premios en las diferentes loterías: Nacional, Leidsa, Loteka, Real, Americanas y más.  Pon a prueba tus números hoy.

Estos son los números ganadores de las loterías de este sábado

Nacional

Juega + Pega +

11 12 22 18 23

Gana Más

86 24 91

Lotería Nacional

12 68 70

Leidsa

Pega 3 Más

04 22 06

Loto Pool

10 17 20 22 31

Super Kino TV

08 11 14 17 22 23 24 28 30 41 47 48 50 61 63 64 68 76 79 80

Quiniela Leidsa

62 35 69

Loto - Loto Más

09 10 23 24 31 33 04 15

Real

Quiniela Real

47 10 31

Loto Pool

03 97 15 81

Loto Real

02 10 25 26 27 37

RD $15,100,000

Loteka

Quiniela Loteka

74 46 66

Mega Chances

71 22 73 75 16

Americanas

New York 3:30

07 91 92

New York 11:30

55 35 88

Florida Día

21 06 70

Florida Noche

14 61 08

Mega Millions

10 50 55 58 59 05

PowerBall

01 28 31 57 58 16 2X

Primera

La Primera Día

68 15 48

Primera Noche

46 73 95

Loto 5

33 14 08 15 22 08

La Suerte

La Suerte MD

75 72 59

La Suerte 6PM

90 16 89

LoteDom

59 18 47

El Quemaito Mayor

09

King Lottery

King Lottery 12:30

47 37 09

King Lottery 7:30

42 28 80

Anguila

Anguila 10:00 AM

61 78 56

Anguila 1:00 PM

18 06 99

Anguila 6:00 PM

20 67 28

Anguila 9:00 PM

34 47 38

