Luis McDougal participa en Festival Internacional del Salterio

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El guitarrista dominicano y estadounidense Luis McDougal formó parte de los atractivos musicales del Festival Internacional del Salterio realizado en la localidad de Val’ Quirico en Coyoacán, México, con la participación de reconocidos artistas de diversas nacionalidades.

En esta ocasión la representación dominicana estuvo a cargo de Luis McDougal, quien presentó su composición "Stateless Migration", una obra dedicada a las adversidades que enfrentan los ciudadanos del mundo al emigrar a tierras lejanas. La pieza logró buena aceptación de los asistentes.

El Festival Internacional del Salterio se consolida como una plataforma artística de primer nivel, dedicada a la conmemoración del salterio, un instrumento con más de tres milenios de historia en la humanidad y una larga tradición viva en su versión mexicana en Tlaxcala.

El evento fue organizado bajo la dirección del reconocido compositor mexicano José Eduardo Muñoz, quien ha impulsado la difusión y valoración de este instrumento ancestral.

El cartel artístico del festival reunió a compositores e intérpretes provenientes de México, Colombia, China, Estados Unidos y República Dominicana, quienes presentaron piezas originales para el salterio.

El Festival Internacional del Salterio incluyó composiciones musicales de egresados de la Manhattan School of Music, así como muestras de artistas plásticos y artesanías de la región.

Este festival continúa fortaleciendo los lazos culturales y promoviendo la diversidad musical a nivel global, reafirmando como un espacio de encuentro y celebración de las tradiciones musicales ancestrales y contemporáneas.