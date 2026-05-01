¿Qué es la "Luna de Flores" y cuándo ocurrirá exactamente?

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La Luna de las Flores llega en un momento del año donde la naturaleza alcanza uno de sus puntos más fértiles y visibles de expansión.

Este fenómeno se produce cuando la Luna se ubica en el lado opuesto al Sol respecto a la Tierra, lo que permite que su cara visible esté completamente iluminada.

Aunque este punto máximo ocurre en un instante preciso, el satélite natural suele percibirse como completamente lleno durante la noche anterior y posterior, lo que amplía la ventana de observación para el público general.

La Luna de las Flores alcanzará su punto máximo a las 11:23 p.m. de hoy, 1 de mayo.

El nombre “Luna de las Flores” proviene de pueblos indígenas de Norteamérica, especialmente los algonquinos, quienes utilizaban los ciclos lunares para nombrar los meses según los cambios en la naturaleza. Mayo era el periodo de mayor floración, cuando los campos se llenaban de vida tras el invierno. De ahí que esta luna simbolice abundancia, fertilidad y renovación.

El año 2026 presenta una particularidad adicional: el mes de mayo contará con dos lunas llenas. La segunda, conocida como Luna Azul, tendrá lugar el 31 de mayo, consolidando un fenómeno que solo ocurre cada dos o tres años. Este tipo de eventos incrementa el interés por el seguimiento del calendario lunar, especialmente entre quienes estudian los ciclos naturales y su influencia en distintos ámbitos.

La Luna de las Flores 2026 no solo representa un espectáculo visual, sino también una oportunidad para reconectar con los ciclos naturales y comprender mejor los fenómenos que rigen el comportamiento del cielo nocturno.