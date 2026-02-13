La transformación de Mapfre Dominicana: un nuevo logo y más cercanía

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Después de años de transformación del negocio para responder mejor a las necesidades de los clientes y el cambiante contexto tecnológico y social, Mapfre presentó su nueva identidad visual, sonora y verbal, que reafirma la esencia de la compañía, al tiempo que transmite mejor su actividad en todos los mercados y unidades de negocio.

Andrés Mejía, presidente ejecutivo de Mapfre Dominicana, expresó que después de casi 100 años de trayectoria, Mapfre dio un paso que simboliza un antes y un después. “Durante la última década hemos vivido una transformación profunda: modernización tecnológica, fortalecimiento de procesos, cultura organizacional más ágil y una visión estratégica más clara”.

Mejía añadió que: “llegó el momento de que esa transformación también se reflejara hacia afuera. Decimos adiós a un logo que nos acompañó durante más de cuatro décadas. Lo despedimos con respeto y gratitud. Es parte de nuestra historia y nos ayudó a crecer, pero hoy iniciamos una nueva etapa”.

La renovación de la marca mantiene la coherencia con los valores internos de la compañía, al tiempo que actualiza su expresión visual. Ahora con una evolución del icónico rojo, que es ahora más vibrante y decidido; un renovado logo del trébol, más atractivo y actual, y el uso de minúsculas, que transmiten cercanía, son algunos de los elementos más reconocibles de este movimiento.

El anuncio se realizó durante Celebrando Logros 2026, un evento dedicado a reconocer el esfuerzo, la confianza y el compromiso de los intermediarios, en el que fueron premiados 33 de ellos. El Hotel Marriott fue el escenario de este encuentro.

Marca global

La nueva marca se implementará de manera gradual en los próximos tres años en todos los países en los que está presente Mapfre de manera directa, siguiendo una estrategia que priorizará la adaptación local en cada territorio, y asegurando que la nueva identidad de marca sea relevante y comprensible en todos los mercados.

La actualización se llevará a cabo en las más de 4.600 oficinas que Mapfre tiene en el mundo, en canales digitales y otros activos como las distintas sedes de la compañía. Se comenzará por los elementos que la empresa considera más estratégicos, que incluyen las oficinas centrales o la presencia online y, a continuación, se irá avanzando en el resto. La actualización de la marca abarcará otras sociedades como las unidades de negocio de reaseguro y grandes riesgos.

Resultados positivos

El año 2025 marcó un desempeño positivo para Mapfre Dominicana, evidenciado en la solidez de sus resultados financieros. La compañía registró un crecimiento sostenido, consolidando su posición en el mercado asegurador. Durante este período, las primas emitidas superaron los 32 mil millones de pesos, reflejo de su posicionamiento como uno de los principales actores del sector asegurador del país.

Sobre Grupo Mapfre

Mapfre es una aseguradora global. Compañía de referencia en el mercado español, es la mayor aseguradora española en el mundo, grupo asegurador líder en Latinoamérica y se encuentra en el sexto puesto entre las mayores de Europa en No Vida por volumen de primas. Mapfre cuenta con más de 30.000 empleados.