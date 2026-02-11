Marta González es preseleccionada en Premios Platino

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. R.D. La actriz dominicana Marta González fue preseleccionada en la categoría de Actriz de Reparto en los Premios Platino del Cine Iberoamericano, por su participación en la película Día Ocho, un reconocimiento que destaca la solidez interpretativa de su personaje y la relevancia de su desempeño dentro de la narrativa cinematográfica.

La inclusión de González en esta etapa del proceso reviste especial importancia, ya que las categorías actorales de los Premios Platino suelen estar dominadas por intérpretes provenientes de industrias cinematográficas de mayor tamaño, por lo que la presencia de una actriz dominicana representa una señal clara de visibilidad para el talento local. El reconocimiento subraya, además, el peso del trabajo actoral dentro de Día Ocho, una producción que se apoya en la credibilidad.