Coincidencia

¿Cuál fue el mes con más bodas y más nacimientos en República Dominicana?

De acuerdo con los datos oficiales, enero fue el mes con mayor cantidad de matrimonios registrados, con un total de 5,083 enlaces

Enero fue el mes con más bodas

Enero fue el mes con más bodas

Merilenny Mueses
Merilenny Mueses

La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer los meses con mayor registro de matrimonios y nacimientos en República Dominicana durante el año 2025, revelando interesantes patrones en la dinámica familiar del país.

De acuerdo con los datos oficiales, enero fue el mes con mayor cantidad de matrimonios registrados, con un total de 5,083 enlaces, y también encabezó la lista como el período con más nacimientos, al contabilizar 18,085 alumbramientos.

Le siguieron en número de matrimonios:

  • Diciembre: 4,872
  • Julio: 3,778
  • Febrero: 3,723
  • Marzo: 3,671
  • Mayo: 3,573

En cuanto a los nacimientos, la distribución mensual fue la siguiente:

  • Enero: 18,085
  • Febrero: 15,299
  • Marzo: 15,444
  • Abril: 14,373
  • Mayo: 14,549
  • Junio: 14,610
  • Julio: 16,308
  • Agosto: 16,247
  • Septiembre: 17,722
  • Octubre: 16,852
  • Noviembre: 15,341
  • Diciembre: 14,665

En términos de sexo, las estadísticas indican una ligera mayoría de nacimientos masculinos:

  • Masculinos: 50.63 %
  • Femeninos: 49.37 %
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

