¿Cuál fue el mes con más bodas y más nacimientos en República Dominicana?

La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer los meses con mayor registro de matrimonios y nacimientos en República Dominicana durante el año 2025, revelando interesantes patrones en la dinámica familiar del país.

De acuerdo con los datos oficiales, enero fue el mes con mayor cantidad de matrimonios registrados, con un total de 5,083 enlaces, y también encabezó la lista como el período con más nacimientos, al contabilizar 18,085 alumbramientos.

Le siguieron en número de matrimonios:

Diciembre: 4,872

Julio: 3,778

Febrero: 3,723

Marzo: 3,671

Mayo: 3,573

En cuanto a los nacimientos, la distribución mensual fue la siguiente:

Enero: 18,085

Febrero: 15,299

Marzo: 15,444

Abril: 14,373

Mayo: 14,549

Junio: 14,610

Julio: 16,308

Agosto: 16,247

Septiembre: 17,722

Octubre: 16,852

Noviembre: 15,341

Diciembre: 14,665

En términos de sexo, las estadísticas indican una ligera mayoría de nacimientos masculinos: