Coincidencia
¿Cuál fue el mes con más bodas y más nacimientos en República Dominicana?
De acuerdo con los datos oficiales, enero fue el mes con mayor cantidad de matrimonios registrados, con un total de 5,083 enlaces
La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer los meses con mayor registro de matrimonios y nacimientos en República Dominicana durante el año 2025, revelando interesantes patrones en la dinámica familiar del país.
De acuerdo con los datos oficiales, enero fue el mes con mayor cantidad de matrimonios registrados, con un total de 5,083 enlaces, y también encabezó la lista como el período con más nacimientos, al contabilizar 18,085 alumbramientos.
Le siguieron en número de matrimonios:
- Diciembre: 4,872
- Julio: 3,778
- Febrero: 3,723
- Marzo: 3,671
- Mayo: 3,573
Vivir
¿Cuáles fueron los nombres más registrados durante el 2025 en República Dominicana?
Aldrys Sánchez
En cuanto a los nacimientos, la distribución mensual fue la siguiente:
- Enero: 18,085
- Febrero: 15,299
- Marzo: 15,444
- Abril: 14,373
- Mayo: 14,549
- Junio: 14,610
- Julio: 16,308
- Agosto: 16,247
- Septiembre: 17,722
- Octubre: 16,852
- Noviembre: 15,341
- Diciembre: 14,665
En términos de sexo, las estadísticas indican una ligera mayoría de nacimientos masculinos:
- Masculinos: 50.63 %
- Femeninos: 49.37 %