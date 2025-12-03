Mescyt, DNCD, DNI y SESI firman acuerdo interinstitucional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y el Centro Universitario SESI, Escuela Internacional de Negocios de Zaragoza, España, firmaron un nuevo convenio específico de colaboración que fortalece la capacitación académica del personal operativo y estratégico de los organismos de seguridad del Estado.

Este acuerdo, rubricado por tercera ocasión, consolida un proceso de cooperación iniciado el 15 de noviembre de 2023, cuando las instituciones suscribieron un primer convenio que permitió que 19 miembros de la DNCD fueran admitidos al Máster en Redes y Ciberseguridad y a la Especialización en Seguridad y Defensa impartidos por SESI.

Posteriormente, el 23 de mayo de 2024, ambas partes reafirmaron su compromiso mediante una segunda firma, gracias a la cual 10 agentes de la DNCD cursan actualmente estudios en la especialización en seguridad y defensa.

Con la firma del nuevo convenio, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, ratifica su firme voluntad institucional de apoyar a la DNCD y al DNI a través del otorgamiento de becas que contribuyen al fortalecimiento cognitivo y la profesionalización del personal responsable de la seguridad nacional.

La formación ofrecida por SESI impacta positivamente en áreas estratégicas, elevando las competencias operativas de los agentes y fortaleciendo la imagen institucional de los organismos de inteligencia y control.

Las instituciones coincidieron en destacar que este acuerdo representa un paso decisivo hacia la construcción de una sociedad más segura, preparada y orientada al desarrollo integral.

El convenio firmado por; el doctor Franklin García Fermín, Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Manuel Valdalba Renchina, rector de la Escuela Internacional de Negocios SESI, Zaragoza, España, vicealmirante, José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y Luis Soto, director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).

La ceremonia contó también con invitados especiales y representantes de las instituciones académicas y de seguridad involucradas.

