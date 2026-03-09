Mia Cosmetics llega oficialmente a República Dominicana con masterclass

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con un masterclass en vivo encabezado por la reconocida maquilladora Anamia Abreu, la marca italiana Mia Cosmetics celebró su llegada oficial al mercado dominicano en un exclusivo encuentro realizado en Ágora Mall.

El evento, organizado Beauty Estetic Lab — empresa especializada en la distribución de marcas internacionales de belleza — reunió a influencers, maquilladores profesionales, beauty lovers y creadoras de contenido, quienes pudieron conocer de primera mano la propuesta de la marca mientras presenciaban una demostración en vivo utilizando sus productos estrella de maquillaje y cuidado de la piel.

Durante la sesión, Anamia Abreu mostró la versatilidad y el rendimiento de la línea, destacando texturas, acabados y la facilidad de uso de los productos en un formato dinámico e interactivo.

Las palabras centrales de la actividad estuvieron a cargo de Audrey Vegaso, quien ofreció el mensaje oficial en representación de la marca.

“República Dominicana es un mercado vibrante, en constante evolución y con una comunidad de belleza sumamente activa. La llegada de Mia Cosmetics representa una oportunidad de ofrecer una propuesta inclusiva, innovadora y alineada con las tendencias globales, conectando con consumidores que buscan calidad, versatilidad y autenticidad”, expresó Audrey Vegaso durante su intervención.

Una visión contemporánea de la belleza

Originaria de Italia, Mia Cosmetics desarrolla maquillaje y productos para el cuidado de la piel inspirados en las necesidades reales de consumidores y retailers. Su equipo de especialistas en cosmética trabaja en la anticipación de tendencias y en la creación de fórmulas que combinan innovación, calidad y funcionalidad.

La marca nace bajo una filosofía clara: la belleza es para todos. Su portafolio está diseñado para adaptarse a distintas edades, culturas, géneros y tipos de piel, promoviendo la confianza, la autenticidad y el bienestar personal.

Una apuesta estratégica en un mercado en crecimiento

La introducción de Mia Cosmetics en República Dominicana representa una apuesta estratégica dentro de un mercado dinámico y con alta afinidad hacia marcas internacionales de belleza. Beauty Estetic Lab proyecta construir una presencia sólida a través de alianzas estratégicas con retailers clave, comunicación alineada al consumidor local y el desarrollo de experiencias de marca que generen conexión auténtica con la comunidad dominicana.

Actualmente, los productos Mia Cosmetics están disponibles en Ágora Mall, uno de los principales destinos comerciales del país. Próximamente, la marca lanzará su tienda online oficial en República Dominicana, ampliando su alcance a nivel nacional.

Con esta incorporación, Beauty Estetic Lab continúa fortaleciendo su portafolio con propuestas internacionales que elevan la experiencia de belleza en el país y responden a las demandas de un consumidor cada vez más informado y exigente.