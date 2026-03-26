Moderación y la app "Revísame”, dos piezas claves para protegerte en este asueto de Semana Santa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la llegada del tradicional asueto de Semana Santa, los criollos y visitantes aprovechan estos días para compartir en familia y amigos en cualquier rincón, improvisado o paradisíaco, que los invite a relajarse y refrescarse. Con ello, es común aprovechar el escenario para también disfrutar de un buen trago. Pero, no siempre las personas se detienen a pensar si lo que hay dentro de esa botella es realmente lo que dice la etiqueta.

En un mundo donde la falsificación no perdona, el Estado ha sentado un precedente con la implementación de una tecnología que va mucho más allá de un simple sello en una botella. Se llama TRÁFICO y funciona como el "guardaespaldas digital" del consumidor, que lleva 4 años salvando dominicanos de muertes por alcohol adulterado, hito que fue destacado por el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026.

Este mecanismo de control no es solo un sticker, es una plataforma robusta de trazabilidad, seguridad y certificación, que rastrea el trayecto de la bebida desde que se produce hasta que llega a manos del consumidor. Esto garantiza que la cadena de custodia no se rompa, asegurando que el producto sea legítimo, seguro y que ha cumplido con sus obligaciones fiscales, protegiendo el bolsillo y la salud del consumidor.

Como parte del ecosistema de trazabilidad de TRÁFICO, se cuenta con la aplicación Revísame, implementada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), desarrollada por la multinacional suiza SICPA, que permite a lo usuarios comprobar la procedencia lícita de estos productos.

La aplicación Revísame forma parte de las acciones de buenas prácticas implementadas por la República Dominicana, según ha destacado el Banco Mundial en su documento “Mobile Government How-To Note”, que resalta las oportunidades de esta herramienta como canal comunicativo entre la ciudadanía y el Gobierno para sensibilizar acerca del uso de los productos ilícitos y la evasión fiscal.

Revísame, como herramienta gratuita de fácil uso, genera beneficios tangibles para el consumidor, las marcas y el Estado, asegurando la legitimidad del producto, evidenciando la falsificación y garantizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como previniendo el consumo de alcohol adulterado, una prioridad absoluta para las autoridades durante las festividades; sin dejar de lado, el blindaje reputacional que representa para el sector turismo, al promover el país como un destino seguro y de alta calidad para el mercado internacional.

Durante la Semana Mayor, y siempre la moderación y la aplicación "Revísame" son tus mejores aliados para disfrutar del habitual "coro" de manera segura, sin remordimientos ni los inesperados temas de salud, únicamente descargando la app en Android o Apple, escaneando el código de la bebida y autenticando su origen lícito al instante.

Cuando el consumidor elige una bebida legal y verificada por TRÁFICO, no solo está cumpliendo con un deber fiscal, sino que está tomando una decisión consciente para proteger su salud y la de los suyos.