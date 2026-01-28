MUEBLES CON HISTORIA

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Regresa el estilo vintage como tendencia para ser protagonista de la decoración de nuestras casas.

Al igual que en la moda, en la decoración todo vuelve y, este año, las piezas decorativas vintage se colarán con fuerza en nuestras casas.

Van a convivir objetos actuales con otros más antiguos. Esto hará que tu casa sea distinta, que tenga personalidad y carácter.

¿Qué es un mueble vintage?

Los muebles vintage son muebles que se han utilizado siempre en nuestras casas y que muchos de ellos dejaron de usarse para decorar o que han ido cogiendo otra estética.

Muebles

Estos se caracterizan por estar compuestos por maderas nobles en tonos oscuros, más trabajadas.

A continuación, te damos algunas ideas para redecorar tu casa de estilo vintage:

Más allá de su acabado o de su procedencia, los muebles del pasado transforman un espacio por su historia. Una silla de los años 60, una cómoda art déco o una lámpara industrial antigua no solo decoran, también cuentan una historia. Y eso, en decoración, se traduce en interés y profundidad. Un hogar con piezas que remiten al pasado se percibe como más vivido, más auténtico y más sofisticado.

Otra gran ventaja es que muchas de estas piezas son prácticamente únicas. A menudo, son objetos que ya no se fabrican, por lo que incorporarlas a tu casa garantiza un aire exclusivo y personalizado.

Tendencias vintage

Otra de las grandes ventajas de este mobiliario es que permiten jugar con estilos. Desde el minimalismo elegante hasta el romanticismo del estilo shabby chic, cada época ofrece su propio lenguaje estético. Esto te permite mezclar estilos y crear ambientes con alma y originales.

tendencias

Estas son algunas de las piezas más celebradas del mundo de las antiguedades.

Espejos antiguos

No hay nada que le de más personalidad a una estancia que un gran espejo antiguo en madera o dorado mezclado con una decoración más sutil.

secreter

Estos muebles ya no se ven con frecuencia en una casa moderna y son muy útiles por la cantidad de almacenaje que tienen.

Vitrinas

Son casi una reliquia olvidada en nuestros hogares. tienen una presencia imponente que añade sensación de grandeza.