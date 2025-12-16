Hoy en la historia. Muere Aniana Vargas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aniana Ondina Vargas Jáquez, conocida como la Madre de las Aguas, fue una luchadora antitrujillista y defensora de la conservación del medio ambiente en la República Dominicana.

Nació en Bonao, el 13 de marzo de 1930. Fundó la Federación de Campesinos hacia el Progreso para luchar contra los desalojos y por la preservación de la cuenca de los ríos Yuna y Blanco.

Murió en Bonao, provincia Monseñor Nouel, el 16 de diciembre de 2002.

Tal día como hoy

755. En China, el general An Lushan inicia la Rebelión An-Shi en contra de la Dinastía Tang. El conflicto será uno de los más destructivos de la historia china.

1431. En el marco de la Guerra de los Cien años; Enrique VI de Inglaterra es coronado como Rey de Francia en Notre-Dame.

1653. Comienza el Protectorado de Oliver Cromwell en Inglaterra, Escocia e Irlanda.

1857. Estados Unidos. Nace Edward Emerson Barnard, astrónomo estadounidense.

1914. Egipto se convierte en protectorado del Reino Unido por decisión de este último país.

1941. Argentina. En Buenos Aires se declara el estado de sitio.