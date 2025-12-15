Hoy en la historia. Nace Gustave Eiffel

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1832

Nace Gustave Eiffel

Francia. Alexandre Gustave Eiffel fue un ingeniero civil francés. Nació en Dijon, Côte-d’Or, Francia, el 15 de diciembre de 1832. Especialista en el uso del hierro en la construcción, fue uno de los primeros en aplicar el aire comprimido para construir cimientos. Diseñó obras como la estación ferroviaria de Budapest, Hungría; la Estatua de la Libertad, en el puerto de Nueva York. Su fama se debe a su proyecto estrella, la torre Eiffel, construida en 1889. Murió en París, Francia, 27 de diciembre de 1923.

Tal día como hoy

687

El papa Sergio I es elegido como un compromiso entre los antipapas Pascual y Teodoro.

1539

Actual Colombia. En Duitama los soldados del conquistador Baltasar Maldonado y los del cacique Tundama libran la batalla del Pantano de la Guerra.

1791

En los Estados Unidos son introducidas las primeras 10 enmiendas a la Constitución de ese país.

1852

Francia. Nace Henri Becquerel, físico francés Premio Nobel de Física.

1927

El aviador estadounidense Charles Lindbergh vuela sin escalas entre Washington DC a la Ciudad de México (3100 km) en 26 horas.

2005

En España se aprueba la ley antitabaco.