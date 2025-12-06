Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1658

Muere Baltasar Gracián

España. Baltasar Gracián y Morales fue un escritor español del Siglo de Oro que cultivó la prosa didáctica y filosófica. Nació Belmonte de Gracián, Calatayud, Zaragoza, el 8 de enero de 1601. Fue profesor de Sagrada Escritura en Zaragoza y rector del Colegio de los jesuitas de Tarragona.

Su obra más conocida, “El criticón” constituye una de las novelas más importantes de la literatura española. Tras la aparición de esta obra fue destituido de su cátedra y desterrado a Graus. Murió en Tarazona, Zaragoza, España, el 6 de diciembre de 1658.

TAL DÍA COMO HOY

1534

En Ecuador, los conquistadores españoles cambian el nombre de la aldea indígena de Quitu por San Francisco de Quito (hoy capital de la República de Ecuador).

1768

En Londres se publica la primera edición de la Enciclopedia británica.

1810

México. En la ciudad de Guadalajara, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla declara la abolición de la esclavitud.

1823

Alemania. Nace Max Müller, filólogo, mitólogo y orientalista alemán.

1877

Estados Unidos. En Washington D. C. se publica el primer número del “The Washington Post”.

1917

Finlandia declara su independencia del Imperio ruso.