Hoy en la historia
Muere Baltasar Gracián
1658
España. Baltasar Gracián y Morales fue un escritor español del Siglo de Oro que cultivó la prosa didáctica y filosófica. Nació Belmonte de Gracián, Calatayud, Zaragoza, el 8 de enero de 1601. Fue profesor de Sagrada Escritura en Zaragoza y rector del Colegio de los jesuitas de Tarragona.
Su obra más conocida, “El criticón” constituye una de las novelas más importantes de la literatura española. Tras la aparición de esta obra fue destituido de su cátedra y desterrado a Graus. Murió en Tarazona, Zaragoza, España, el 6 de diciembre de 1658.
Vivir
Nace Walt Disney
Hoy
TAL DÍA COMO HOY
1534
En Ecuador, los conquistadores españoles cambian el nombre de la aldea indígena de Quitu por San Francisco de Quito (hoy capital de la República de Ecuador).
1768
En Londres se publica la primera edición de la Enciclopedia británica.
1810
México. En la ciudad de Guadalajara, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla declara la abolición de la esclavitud.
1823
Alemania. Nace Max Müller, filólogo, mitólogo y orientalista alemán.
1877
Estados Unidos. En Washington D. C. se publica el primer número del “The Washington Post”.
1917
Finlandia declara su independencia del Imperio ruso.