Museo Abreu extiende la exposición “Eco del Porvenir: Mapa de lo Humano”

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El Museo Abreu anuncia la extensión por un mes adicional de la exposición individual “Eco del Porvenir: Mapa de lo Humano” del artista dominicano Héctor Reynoso, tras la extraordinaria acogida del público y el notable interés generado dentro del circuito artístico.

La reapertura de esta muestra tendrá lugar el próximo 18 de abril a las 7:00 p.m., en la Galería Gabriella, reafirmando el compromiso del museo con la promoción de propuestas contemporáneas que dialogan con la sensibilidad y las tensiones del presente.

La obra de Reynoso se configura como un territorio de exploración profunda de lo humano. Su lenguaje visual —marcado por un subimpresionismo que articula elementos del surrealismo, el arte naif caribeño y el impresionismo— construye una narrativa donde las siluetas operan como dispositivos simbólicos para revelar estados internos, memorias y conflictos de la conciencia.

En este contexto, el artista ha sido recientemente reconocido con la portada de GG Magazine, acompañada de un ensayo curatorial de Oscar Abreu, director y fundador del Museo Abreu, donde se afirma:

“En su obra, el símbolo no funciona como ornamento cultural ni como cita histórica.

Funciona como sistema. Como arquitectura interior. Cada figura, cada espacio suspendido, cada deformación responde a una lógica emocional más que física. Si el surrealismo fue en su origen una ruptura con la razón positivista, en Reynoso se convierte en método contemporáneo para explorar las fracturas del sujeto caribeño postcolonial.”

Desde temprana edad, el artista ha sostenido una práctica disciplinada y coherente, desarrollando una voz propia que no responde a tendencias pasajeras, sino a una investigación constante sobre el subconsciente y la condición humana. Su más reciente exposición individual, “Siluetas del Subconsciente Universal”, consolidó su posicionamiento gracias a su rigor conceptual y la potencia de su imaginario.

“Soy un artista impulsado por la necesidad de explorar y expresar lo humano. Vengo del trabajo constante, del taller, del diálogo con otros artistas. Mi sueño es seguir creando, expandir el alcance de mi obra y dejar un legado honesto que abra caminos para otros”, afirma Reynoso.

La extensión de esta exposición no solo responde a su éxito, sino también a la pertinencia de su discurso dentro de un contexto donde el arte dominicano evidencia un crecimiento significativo, aunque aún enfrenta desafíos estructurales. Reynoso señala que uno de los principales retos del sector es integrar la creación con la gestión, fortaleciendo la conexión entre artistas, galerías y coleccionistas.

Asimismo, destaca el potencial del turismo como catalizador del desarrollo cultural: “El turismo puede convertirse en una ventana real para el arte local, si se integra de manera auténtica en la experiencia cultural del país”.

Con esta extensión, el Museo Abreu reafirma su papel como plataforma activa para la proyección del talento emergente y consolidado, apostando por una visión donde el arte no solo se exhibe, sino que se posiciona, se conecta y se proyecta hacia nuevos mercados.

La exposición estará abierta al público hasta el 16 de mayo de 2026.