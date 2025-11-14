Nace Claude Monet

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1840

Francia. Oscar-Claude Monet fue uno de los fundadores de la pintura impresionista. Nació en París, Francia, el 14 de noviembre de 1840. De la mano del pintor Eugène Louis Boudin, se dedicó a la pintura de paisajes.

En 1872 creó su obra “Impresión, sol naciente”, de la cual se deriva el termino impresionismo. Durante los últimos 30 años de su existencia, trabajó en torno a su jardín de agua de Giverny, del cual es su obra “El estanque de las ninfeas”. Murió en Giverny, Francia, el 5 de diciembre de 1926.

Tal día como hoy

1152 a. C.

En el Antiguo Egipto, en tiempos del faraón Ramsés III, comienza la primera huelga laboral de la historia, ocurrida en las obras del Valle de los Reyes.

1817

Fusilamiento de Policarpa Salavarrieta, actualmente día de la mujer colombiana en conmemoración a La Pola.

1879

En España se establece por Real Decreto la obligatoriedad del sistema métrico decimal a partir de julio de 1880.

1889

India. Nace Sri Pandit Jawaharlal Nehru, político indio, primer ministro de India.

1918

Checoslovaquia se convierte en una república.

1927

En la Unión Soviética, el Partido Comunista expulsa a León Trotski y a Grigori Zinóviev.