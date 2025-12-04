Miles de mujeres se capacitan como emprendedoras digitales

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

Resaltando los avances logrados en materia de transformación digital, inclusión financiera y fortalecimiento empresarial de miles de mujeres emprendedoras del país finalizó el proyecto Comunidad Emprendedora Digital (CED), gracias al banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA).

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta de Adopem, destacó que los resultados obtenidos confirman que la combinación de formación, acompañamiento y tecnología, representan una de las herramientas más efectivas para impulsar el progreso de la mujer emprendedora..