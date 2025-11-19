Santo Domingo Este
Nuevo centro para niños con autismo abre sus puertas
Con el compromiso de ofrecer las mejores atenciones abrió sus puertas en el municipio Santo Domingo Este Nuestra Casita, un centro ocupacional para niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista.
El nuevo centro implementa en sus aulas un programa grupal, diseñado para aprender a trabajar en equipo, fortalecer su comunicación, desarrollar en los niños sus habilidades sociales y cognitivas para llevar una vida independiente.
El programa está dirigido a niños, niñas y adolescentes entre ocho y doce años de edad, con servicios en horario de 7:45 de la mañana a doce de la tarde de lunes a viernes, en sus instalaciones de la calle Hermanas Mirabal #42 en Altos de Cancino, Santo Domingo Este, próximo a la carretera Mella.
El personal de Mi Casita está integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales, encabezado por la licenciada Miladys Rosario Encarnación, psicóloga clínica y encargada de la implementación de los programas del nuevo centro de terapias para niños y adolescentes autistas.
“Los espacios de Nuestra Casita están diseñados para disfrutar de un ambiente seguro, de inclusión, y estimulante para el aprendizaje, donde los niños participan en actividades para el desarrollo de sus habilidades funcionales y dinámicas grupales que promueven la interacción social”, expresó Miladys Rosario Encarnación.
Agregó que en el centro se ofrecen programas individuales de enseñanza especializada, adaptados a las necesidades y fortalezas de los niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista.
“También ofrecemos asesoría a padres y cuidadores para brindarle estrategias que puedan utilizar en sus hogares y otros ambientes a favor del desarrollo de los niños y niñas con esta condición”, explicó Rosario Encarnación.
Indicó que para mayores informaciones sobre Nuestra Casita pueden acercarse a sus instalaciones, visitar sus redes sociales o llamar al teléfono 849-517-2058.