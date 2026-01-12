Nuevos horizontes: Apple adopta tecnología de IA de Google para actualizar Siri

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York (EFE).- Apple se ha aliado con Google para impulsar sus funciones de inteligencia artificial (IA) en productos como Siri, a finales de este año, según informaron los dos titanes tecnológicos este lunes.

«Apple y Google han firmado un acuerdo de colaboración plurianual en virtud del cual la próxima generación de modelos de base de Apple se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google«, anunciaron hoy las empresas en una declaración conjunta.

En tanto, según el comunicado, estos modelos impulsarán las futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una versión más personalizada de Siri que llegará este año.

«Tras una evaluación exhaustiva, Apple determinó que la tecnología de IA de Google ofrece la base más sólida para sus modelos de base y está entusiasmada con las innovadoras experiencias que brindará a los usuarios de Apple», anota el texto.

Fotografía de archivo de un teléfono móvil con el logotipo de OpenAI y ChatGPT sobre una pantalla que muestra las letras Google Gemini. EFE/ Etienne Laurent

Apple Intelligence seguirá funcionando en los dispositivos Apple y en Private Cloud Compute, manteniendo los estándares de privacidad líderes en la industria de Apple.

Actualmente, los usuarios de Apple pueden configurar sus dispositivos para permitir que Apple Intelligence se integre con ChatGPT de OpenAI.

La adopción de Gemini por Apple tiene resultados en bolsa

La noticia impulsó las acciones de ambos gigantes tecnológicos, con Alphabet, la empresa matriz de Google, superando una capitalización de mercado de 4 billones de dólares.

Este logro mantiene la tendencia al alza con la que Alphabet cerró el 2025, convirtiéndose en una de las empresas con mayor rendimiento bursátil del pasado año.

Con esta subida, la empresa se unió al prestigioso grupo de las compañías que han superado esta barrera en el que ya se encontraban Nvidia y Microsoft, que lograron este hito en julio, y Apple, que lo hizo en octubre.

Sin embargo, las dos últimas han caído ya por debajo de esta línea.