Arroz con habichuelas y ensalada: combinación saludable que fortalece la mesa dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El arroz con habichuelas, plato emblemático de la mesa dominicana, fue objeto de debate en días recientes tras difundirse combinación dañina debido a una mala interpretación a lo que con mucho amor comparte, la evangelista de la salud Isidra Recarey, especialista en estilo de vida y fisioterapeuta, quien explico que esta mezcla no solo es segura, sino que constituye una de las combinaciones más completas y beneficiosas para la nutrición humana.

"Estuvimos hablando de la importancia de consumir el arroz y la habichuela y la ensalada cruda cómo debía consumirse y el poder nutritivo que tienen para nuestro cuerpo sí consumimos un plato de ensalada con mucho colores separados de los alimentos cocidos . Dije que el arroz es un buen nutriente junto con la habichuela y aquí vamos a darle su poder nutritivo a ambos y la importancia de consumirlo", precisa al periodico Hoy.

¡Increíble! Mujer mata a su novio, cocina sus restos y los sirve con arroz tras enterarse de que se iba a casar con otra

Recarey, es egresada de la universidad Simón Rodríguez Venezuela, Diplomado en cosmiastra terapeuta de la universidad Carabobo, Venezuela, curso técnico de fisioterapia, del instituto tecnico, Vocacional INTEVO y estudiante de enfermería Domiciliaria en mismo instituto , República Dominicana, dijo que el arroz integral aporta metionina, mientras que las habichuelas proporcionan lisina. Juntos, estos aminoácidos esenciales forman una proteína de alta calidad, comparable a la de origen animal.

“Muchas personas que están enfermas lo están por desconocimientos de las leyes de la salud. Los ocho remedios naturales son la protección del ser humano para que tenga salud”, expresó la evangelista.

“Dios desea que tengamos salud y que seamos prosperados”, añadió, al subrayar que la alimentación equilibrada es parte de esa misión de concientización hacia los más vulnerables.

Cómo preparar este plato saludable

La especialista recomienda una receta sencilla y equilibrada:

Ingredientes

- ½ taza de arroz integral cocido

- ½ taza de habichuelas cocidas

- 1 cucharadita de aceite de oliva

- Vegetales al vapor o ensalada (espinaca, tomate, zanahoria)

- Un toque de limón o vinagre para sabor

Balance del plato

- Arroz integral → energía sostenible y fibra

- Habichuelas → proteína y micronutrientes

- Vegetales / ensalada → vitaminas, antioxidantes y más fibra

Para fortalecer la absorción de hierro de las habichuelas, se recomienda añadir alimentos ricos en vitamina C, como pimientos o cítricos en la ensalada.

Beneficios respaldados por la ciencia

- Proteína completa de origen vegetal → ideal para dietas saludables o plant-based.

- Mejor respuesta glucémica cuando se consume con arroz integral en lugar de arroz blanco.

- Plato equilibrado según Harvard → promueve salud metabólica y previene enfermedades crónicas.

Fuentes: Tua Saúde, Harvard Chan School of Public Health, The Nutrition Source.

Tradición y ciencia de la mano

“El arroz con habichuelas sí puede mezclarse, y resulta más beneficioso si se acompaña de una buena ensalada”, puntualizó Recarey, en respuesta a la mala interpretación que circuló en medios digitales.

Disculpas publicas

Lency Alcantara la periodista de la mesa digital de este medio, pide disculpas a Recarey por la mala interpretación de la información ofrecida por la evangelista de la salud, que provocoo la inconformidad en su entorno.