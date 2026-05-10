Cinco aderezos fáciles que pueden cambiar cualquier comida

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Los aderezos son el toque secreto que puede convertir un plato sencillo en una experiencia llena de sabor. Con ingredientes básicos y preparaciones rápidas, es posible elevar ensaladas, carnes, pescados o vegetales a otro nivel sin necesidad de complicadas técnicas culinarias.

Entre las propuestas más versátiles destacan el aderezo de yogur con limón y hierbas, ideal para ensaladas frescas; la vinagreta de miel y mostaza, perfecta para carnes blancas y vegetales asados; y el aderezo de aguacate con cilantro, que aporta cremosidad y frescor a tacos o wraps. También sobresalen el aderezo de ajo y aceite de oliva, un clásico mediterráneo que realza pastas y panes, y el aderezo de tahini con limón, inspirado en la cocina oriental, que combina muy bien con garbanzos, falafel y verduras al horno.

Aderezos sanos y ligeros

La clave de estos aderezos está en su sencillez: se preparan en pocos minutos y con ingredientes accesibles, pero logran cambiar por completo el perfil de cualquier comida. Además, permiten experimentar con sabores internacionales y añadir un toque creativo a la cocina diaria.