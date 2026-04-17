Cómo elegir el mejor aceite para cocinar

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En los supermercados, la amplia oferta de aceites suele generar confusión entre los consumidores. Aceite de oliva, aguacate, canola, coco y soya son algunas de las opciones más comunes, cada uno con características específicas que los hacen más adecuados para distintos usos en la cocina.

El aceite de oliva, especialmente el extra virgen, es ideal para preparaciones en frío como ensaladas y aderezos, mientras que el de aguacate resiste mejor altas temperaturas y se recomienda para hornear o saltear.

La Mtra. Delia Guadalupe Estrada Palafox explicó que “no existe un aceite perfecto; lo importante es conocer sus características y elegir el más adecuado según la preparación, el presupuesto y la frecuencia de consumo”.

El aceite de canola y el de soya destacan por su sabor neutro y accesibilidad, convirtiéndose en opciones prácticas para la cocina diaria. En contraste, el aceite de coco, aunque estable al calor, debe consumirse con moderación por su alto contenido de grasas saturadas.

La especialista recuerda que no se recomienda reutilizar aceites, ya que el recalentamiento genera compuestos dañinos para la salud. La clave, señala, está en alternar entre distintas opciones y utilizarlos con moderación como parte de una dieta equilibrada.