La dieta que está transformando la vida de los pacientes renales

Por Dr. Ruben Rodríguez- Nutriólogo Clínico – Nutriólogo Renal – Obesólogo Dietista @drrubendarior

La enfermedad renal crónica (ERC) se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud pública en República Dominicana y en el mundo. Con una prevalencia en constante aumento, la ERC suele ser secundaria a enfermedades crónicas altamente frecuentes, entre ellas diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico. Estas condiciones deterioran progresivamente la función renal y, en ausencia de un manejo oportuno, pueden llevar a complicaciones severas que afectan la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes.

En la actualidad, la intervención nutricional se ha consolidado como una de las herramientas más efectivas para ralentizar la progresión de la ERC, controlar síntomas metabólicos y mejorar el bienestar general. Lejos de ser un enfoque restrictivo, la nutrición renal moderna apuesta por patrones dietéticos flexibles, culturales y sostenibles, donde destaca el flexitarianismo, una propuesta alimentaria basada en predominio vegetal con cantidades moderadas de proteína animal.

Este modelo ofrece tres grandes beneficios para los pacientes renales:

Disminuye la carga metabólica del riñón, al reducir el exceso de proteínas animales y sodio.

Favorece la salud cardiovascular, esencial porque la ERC incrementa de forma importante el riesgo de eventos arteriales.

Aumenta la fibra y compuestos antioxidantes, que contribuyen a mejorar la microbiota intestinal, reducir toxinas urémicas y estabilizar la glucosa en pacientes diabéticos.

La recomendación proteica depende del estadio de ERC, si el paciente está o no en diálisis, y si presenta desnutrición o pérdida de masa muscular, denominado desgaste proteico-energético (PEW).

Construir el plato reno-saludable con 50% vegetales, 25% carbohidratos complejos y 25% proteína magra.

Planificar menús semanales basados en alimentos locales.

Leer etiquetas para evitar sodio, fósforo añadido y aditivos.

Preferir cocción al vapor, horno o plancha.

Mantener una adecuada ingesta de calorías para evitar desnutrición.

Realizar actividad física adaptada a cada condición.

Evitar suplementos herbales o proteicos sin supervisión clínica.

El manejo de la enfermedad renal crónica no debe improvisarse. Cada paciente tiene condiciones distintas y su plan nutricional debe ajustarse según análisis de laboratorio, estadio de ERC, presencia de diabetes o hipertensión y riesgo de desnutrición. Por ello, se recomienda consulta periódica con: Nutriólogo clínico especializado en enfermedad renal, para ajustar la dieta y vigilar la composición corporal y el Nefrólogo, encargado del manejo médico general, medicamentos y toma de decisiones.

La nutrición no solo preserva la función renal: mejora la energía, la fuerza muscular, la calidad de vida y los resultados clínicos. Con un adecuado control proteico, manejo de micronutrientes críticos y acompañamiento profesional, es posible vivir con mejor salud y calidad de vida, incluso en estadios avanzados. Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Escribe tus preguntas a: sodonuclim@gmail.com/@sodonuclim.