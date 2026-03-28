Los pescados que más comen los dominicanos… y cuál es el más saludable

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En República Dominicana, el pescado forma parte esencial de la dieta, especialmente en temporadas de Cuaresma y Semana Santa, cuando aumenta su consumo en los hogares y restaurantes del país. Entre las variedades más populares destacan la Tilapia y el Mero Cabrilla, según revelaron entrevistas realizadas por Hoy Digital a consumidores habituales.

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Sterling Alcantara aseguró que su preferencia es la Tilapia, por su sabor suave y porque resulta más accesible en precio y disponibilidad. En tanto, Ángela Contreras manifestó que se inclina por el Mero Cabrilla, al que describió como “más seco, pero con un sabor que conserva mejor la esencia del mar”.

Sterling Alcántara,

El especialista en nutrición deportiva, Cristhian Barone señala que, aunque ambos pescados son muy consumidos, el Mero Cabrilla aporta mayor cantidad de proteínas y minerales, mientras que la Tilapia es reconocida por su bajo contenido en grasas y su versatilidad en la cocina.

En términos de salud, entiende que los pescados más beneficiosos son aquellos ricos en omega-3, como el salmón, la sardina y el arenque, aunque su consumo en el país es menor por razones de costo y disponibilidad.

El coach de Crossfit y dietista Cristian Barone

El pescado, en general, es considerado una de las fuentes de proteína más saludables, recomendado para mantener una dieta equilibrada y prevenir enfermedades cardiovasculares. Su consumo regular, acompañado de una preparación adecuada, contribuye al bienestar de las familias dominicanas.