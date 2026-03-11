ONAPI y FEM impulsan liderazgo femenino en propiedad industrial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), y la Federación de Mujeres Empresarias (FEM), al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional, con el propósito de fortalecer el ecosistema industrial y promover el liderazgo femenino en la propiedad industrial.

El director general de la ONAPI, Dr. Salvador Ramos, manifestó en esos términos que celebrar el Día Internacional de la Mujer, con esta iniciativa se logra impulsar a más emprendedoras proteger sus marcas, innovaciones y creaciones y a la vez al desarrollo económico y al fortalecimiento del ecosistema de innovación del país.

Durante la actividad se llevó a cabo la conferencia "Liderazgo Estratégico de las Mujeres en Propiedad Intelectual: Motor para el Desarrollo Industrial y Sostenible", en la que intervino Gianna Franjul, Viceministra de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Franjul destacó la importancia del rol que ha tenido ONAPI en la inclusión femenina, así como también al establecer la unidad de género en la entidad, y que con esto se logra igualdad de oportunidades sin importar el sexo.

La encargada de la Unidad de Género de la ONAPI, Nieve Bastardo, expresó que la República Dominicana los datos más recientes muestran que alrededor del 22% de solicitudes asociadas a inventores y diseñadores corresponden a mujeres frente a un 78% que representan los hombres.

También Bastardo manifestó que este dato no solo refleja una desigualdad de estadística, plantea una oportunidad estratégica para ampliar la base de la innovación y fortalecer el desarrollo económico del país.

La Viceministra Franjul destacó la importancia de la propiedad intelectual, considerándola una herramienta clave para impulsar la innovación, proteger la creatividad y mejorar la competitividad de las mujeres en el ecosistema empresarial. También destacó que el liderazgo femenino en este campo contribuye a impulsar el desarrollo económico y a crear oportunidades para el país.

La presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias, Rossy Escotto Minaya, expresó que esto es un significo aporte al desarrollo, la lucha y transformación de la sociedad, y que esta conmemoración invita a las mujeres a reflexionar los avances alcanzados de cada año.

La firma del convenio por ambas entidades llevarán a cabo programas colaborativos de capacitación, mentoría y apoyo para emprendedoras, empresarias y colaboradores de la ONAPI, con el objetivo de promover el uso estratégico de la propiedad intelectual como herramienta para fortalecer proyectos y desarrollar negocios.

Mediante esta colaboración, la Federación de Mujeres Empresarias y ONAPI destacan la labor de contribuir a la innovación con el fortalecimiento del emprendimiento femenino, la promoción de la innovación y la protección de los activos intangibles que generan valor en el sector productivo.

El evento contó con la presencia de la presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias, Rossy Escotto Minaya, y acompañantes, así como también funcionarios de la ONAPI, representantes empresariales y colaboradores de la entidad.