Hoy es Nochebuena: Que todo esté en orden

Decorar la mesa de forma especial para las comidas y cenas navideñas es una tradición muy repetida en muchas casas.

Es momento de sacar la mantelería, cristalería y algún que otro detalle floral para darle un aire festivo.

Este año, las tendencias decorativas apuestan por los tonos rojos, verdes o dorados, por separado y sin sobrecargar, mejor con detalles sutiles que aportan elegancia.

Vajillas para decorar la mesa de Navidad

Una de las grandes dudas que surgen a la hora de decorar la mesa de Navidad es a la hora de elegir los platos y cubiertos que vas a utilizar. Si eres de una familia no muy grande y hay lavavajillas en casa, la recomendación es una vajilla de Navidad tradicional, con bonitos motivos de las fechas.

Manteles de Navidad

La segunda gran elección en la decoración para la mesa de Nochebuena: los manteles de Navidad. Aquí puedes elegir entre los más elegantes en tonos dorados o verdes o bien manteles con motivos más navideños y divertidos, como renos, imágenes de Papá Noel y flores de pascua.

Árbol de Navidad de sobremesa

Otra manera de decorar una mesa en Navidad es añadiendo un elemento como un árbol navideño de mesa. Deben tener una altura prudente, los de efecto nevado alegrarán cualquier comida o cena de Navidad a modo de centro de mesa.

Candelabros

Una opción para iluminar la mesa de Navidad es usar velas. En este sentido, este adorno cumple una doble función, ya que servirá tanto de centro de mesa como de elemento de iluminación.

Otros elementos de decoración de la mesa de Navidad

Para completar la decoración de la mesa de Navidad, nada como prestar mucha atención a los adornos.

Puedes apostar por mesas de Navidad sencillas, con apenas algún centro de mesa, o hacerlas más sofisticadas, con caminos de mesa, bolas de cristal, portavelas, etc.

Sean cuales sean tus gustos, aquí tienes todas las opciones que necesitas para una mesa de Navidad perfecta.