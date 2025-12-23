El origen de la Navidad y por qué seguimos celebrándola más allá de la fecha histórica

Publicado por Wendy Berroa Hernández Creado: Actualizado:

Cada diciembre, la Navidad vuelve a ocupar un lugar central en la vida de millones de personas alrededor del mundo. Calles iluminadas, encuentros familiares, gestos solidarios y celebraciones religiosas se repiten año tras año, aun cuando es ampliamente reconocido que el 25 de diciembre no corresponde a la fecha exacta del nacimiento de Jesús, el Salvador. Entonces, ¿por qué seguimos celebrando la Navidad y qué significado conserva en la actualidad?

Los orígenes de la Navidad se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Los Evangelios no especifican una fecha precisa para el nacimiento de Jesús, y durante mucho tiempo las comunidades cristianas no celebraban este acontecimiento con una festividad propia. Fue hacia el siglo IV cuando la Iglesia estableció el 25 de diciembre como fecha oficial para conmemorar el nacimiento de Cristo, una decisión profundamente ligada al contexto cultural y religioso de la época.

En el Imperio romano, el solsticio de invierno coincidía con celebraciones paganas como las Saturnales y el culto al Sol Invicto, fiestas asociadas a la renovación, la luz y la esperanza tras el período más oscuro del año. Al elegir esta fecha, el cristianismo resignifica celebraciones ya arraigadas en la sociedad, otorgándoles un nuevo sentido espiritual: el nacimiento de Jesús como la luz que llega al mundo.

Más allá del debate histórico sobre la fecha, la Navidad se consolidó como una celebración del acontecimiento y no del calendario. Para los creyentes, lo esencial no es el día exacto, sino el mensaje que encierra: la encarnación, la esperanza, el amor al prójimo y la promesa de redención. Celebrar la Navidad es, en ese sentido, una afirmación de fe y de valores que trascienden el tiempo.

En la actualidad, la Navidad también ha adquirido dimensiones culturales y sociales que van más allá del ámbito religioso. Es un momento de reencuentro familiar, de solidaridad con los más vulnerables y de reflexión sobre el año que concluye. Incluso para quienes no profesan la fe cristiana, la fecha simboliza la posibilidad de comenzar de nuevo y de fortalecer los vínculos humanos.

Saber que Jesús no nació un 25 de diciembre no resta significado a la Navidad. Por el contrario, invita a comprenderla como una construcción histórica que ha sabido adaptarse a distintas épocas sin perder su esencia. La Navidad se celebra porque representa un mensaje universal de paz, esperanza y fraternidad, valores que siguen siendo necesarios en el mundo actual.

Así, cada diciembre, más allá de la exactitud histórica, la Navidad vuelve a recordarnos que su verdadero sentido no está en una fecha precisa, sino en la vigencia de su mensaje y en la manera en que decidimos vivirlo hoy.