Hoy en la historia. Muere Orlando Martínez

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República Dominicana. Orlando Martínez Howley fue un destacado periodista dominicano. Nació en Las Matas de Farfán, provincia San Juan, el 23 de septiembre de 1944. Era miembro del Partido Comunista Dominicano, y un crítico del “gobierno de los doce años de Joaquín Balaguer”. Director ejecutivo de la Revista Ahora, y autor de la “columna Microscopio”, que publicaba en el periódico “El Nacional”, a través de sus escritos denunciaba la represión, las injusticias sociales. Fue asesinado en Santo Domingo, el 17 de marzo de 1975.

Tal día como hoy

45 a. C.

En la batalla de Munda, en su última victoria, Julio César derrota a las fuerzas pompeyanas de Tito Labieno y Pompeyo el Joven.

1452

En la península ibérica, las tropas cristianas conquistan el reino de Murcia tras su victoria en la batalla de Los Alporchones.

1855

En Brasil se funda la ciudad de Aracayú.

1858

Honduras. Nace Policarpo Bonilla, político hondureño, presidente de Honduras entre 1894 y 1899.

1905

En Alemania, Albert Einstein envía a la revista “Annalen der Physik” el primero de sus revolucionarios artículos sobre física.

1913

Se crea la Fuerza Aérea Uruguaya.