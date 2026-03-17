Efemérides
Hoy en la historia. Muere Orlando Martínez
Director ejecutivo de la Revista Ahora, y autor de la “columna Microscopio”, que publicaba en el periódico “El Nacional”,
República Dominicana. Orlando Martínez Howley fue un destacado periodista dominicano. Nació en Las Matas de Farfán, provincia San Juan, el 23 de septiembre de 1944. Era miembro del Partido Comunista Dominicano, y un crítico del “gobierno de los doce años de Joaquín Balaguer”. Director ejecutivo de la Revista Ahora, y autor de la “columna Microscopio”, que publicaba en el periódico “El Nacional”, a través de sus escritos denunciaba la represión, las injusticias sociales. Fue asesinado en Santo Domingo, el 17 de marzo de 1975.
Vivir
Hoy en la historia. Nace César Vallejo
Hoy
Tal día como hoy
45 a. C.
En la batalla de Munda, en su última victoria, Julio César derrota a las fuerzas pompeyanas de Tito Labieno y Pompeyo el Joven.
1452
En la península ibérica, las tropas cristianas conquistan el reino de Murcia tras su victoria en la batalla de Los Alporchones.
1855
En Brasil se funda la ciudad de Aracayú.
1858
Honduras. Nace Policarpo Bonilla, político hondureño, presidente de Honduras entre 1894 y 1899.
1905
En Alemania, Albert Einstein envía a la revista “Annalen der Physik” el primero de sus revolucionarios artículos sobre física.
1913
Se crea la Fuerza Aérea Uruguaya.