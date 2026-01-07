El parque temático Fun Republic abre sus puertas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fun Republic, el parque temático de entretenimiento de Meliá Hotels International en la República Dominicana, abrió oficialmente sus puertas al mercado local, invitando a residentes de todas las edades a disfrutar de una experiencia única donde la diversión no se detiene.

Diseñado como un destino de entretenimiento nocturno para toda la familia, Fun Republic ofrece un ambiente vibrante con seis atracciones principales, espectáculos en vivo, música, noches temáticas y una propuesta gastronómica incluida en la boleta de acceso.

El parque estará abierto de miércoles a domingo de 6:00 de la tarde a 1:00 de la madrugada y de 6:00 de la tarde 10:00 de la noche, ideal para visitar en familia o con amigos y de 10:00 de la noche a 1:00 de la madrugada con un ambiente más nocturno orientado a adultos, convirtiéndose en el lugar ideal para disfrutar en familia, con amigos o celebrar ocasiones especiales.

Fun Republic ofrece tarifas especiales para residentes: adultos USD 35, niños USD 20 (No residentes: adultos USD 40 | niños USD 25).

Fun Republic cuenta con seis divertidas atracciones: Air Jam: mucho más que un columpio: es una experiencia aérea con velocidad, altura y emoción.

Partee: minigolf con mucho estilo. Incluye dos rutas únicas: Funway Track y Tee-rrific Trail: perfecto para pasar un gran momento en familia o con amigos.

Funky Munky: circuito elevado que incluye caminos de cuerdas, puentes colgantes y plataformas, donde superar desafíos en una aventura llena de adrenalina.

Jump!: un espacio vibrante lleno de luces, sonido y energía, donde saltar es la mejor forma de expresarse.

Playtopia: un mundo creado para niños, donde el juego manda y cada espacio invita a imaginar, explorar y divertirse al máximo.

Carrousel: clásico carrousel familiar.