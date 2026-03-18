RD y Venezuela reanudarán sus vuelos y servicios consulares, tras casi dos años de pausa

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La Junta de Aviación Civil (JAC) de la República Dominicana anunció oficialmente la reactivación de las operaciones aéreas con la República Bolivariana de Venezuela, poniendo fin a un período de suspensión de vuelos comerciales que se extendió por más de un año.

A través de la Resolución 24-2026, emitida tras una sesión extraordinaria el 2 de febrero de 2026, el organismo regulador dispuso el reinicio inmediato del transporte aéreo de pasajeros, carga y correo entre ambas naciones.

El origen del conflicto y el camino al acuerdo

La interrupción de la conectividad aérea se produjo originalmente el 29 de julio de 2024, cuando el Gobierno venezolano ordenó la suspensión de vuelos en respuesta a la postura adoptada por la República Dominicana sobre el proceso electoral en Venezuela.

Según el documento oficial de la JAC, esta reapertura es el resultado de un "trabajo conjunto" entre las cancillerías de ambos países, que no solo han acordado restablecer la conectividad aérea, sino también reactivar los servicios consulares.

Aerolíneas autorizadas

La resolución confirma que diversos operadores aéreos mantienen vigentes sus permisos para explotar las rutas entre ambos territorios:

Operadores Extranjeros (Venezuela): RAV S.A., RUTACA, LASER, Turpial Airlines y Avior Airlines.

Operadores Nacionales (República Dominicana): RED Air y Sky High Aviation Dominicana.

Implementación

La decisión, firmada por el presidente de la JAC, Héctor Porcella Dumas, ha sido comunicada a instituciones clave para su ejecución inmediata, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), la Dirección General de Migración y la Dirección General de Aduanas.