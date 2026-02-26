Realiza experiencia cultural “Escenas de una ciudad viva”

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

El programa de fidelización Hoy Club del periódico Hoy, continúa desarrollando actividades orientadas al aprendizaje y la promoción cultural. En esta ocasión, el pasado sábado realizó la experiencia “Escenas de una ciudad viva”, un recorrido por la Ciudad Colonial que incluyó visitas al Museo del Ámbar y al Museo del Ron Dominicano acompañado de personaje emblemáticos.

La actividad, organizada con motivo de San Valentín, permitió que las parejas ganadoras conocieran de cerca la importancia del ámbar dominicano y su relevancia en la historia natural.

A través de exposiciones guiadas, los participantes apreciaron sobre diversas piezas de ámbar y larimar, además del proceso de formación de esta resina fósil y las técnicas de tallado. “Una experiencia única, con mucho aprendizaje. El tallado del ámbar me sorprendió, así como las explicaciones en cada exposición”, expresó la suscriptora Joana Jelde, quien asistió con su esposo.

Recorrido museo del Ámbar

Recorrido museo del Ámbar

Recorrido Museo del Ron dominicano

Asimismo, los esposos Cristal Montero y Daniel Rosario, que resultaron ganadores a través del concurso en las redes sociales del Periódico Hoy, manifestaron su satisfacción y destacaron los valiosos conocimientos adquiridos durante la jornada.

Durante el recorrido por el Museo del Ron los asistentes exploraron las etapas de elaboración de esta emblemática bebida nacional, desde la llegada de la caña de azúcar al país hasta su proceso de añejamiento. También conocieron utensilios utilizados en sus inicios y su impacto en la cultura y la economía dominicana.

Los participantes degustaron de una cata con distintas variedades del destilado y aprendieron a identificar características como aroma, color y sabor, elementos que han posicionado al ron dominicano en mercados internacionales.

La actividad incluyó un concurso de preguntas y respuestas en parejas, obsequios y un brindis al final. Cabe destacar que la realización de este encuentro fue posible gracias a la colaboración del Museo Mundo del Ámbar, el Museo del Ron, el Club Cultura SD Colonial y el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial, instituciones que facilitaron sus espacios y recursos para recibir a los suscriptores de Hoy Club.