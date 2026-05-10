Premiación del Concurso Internacional Canguro Matemático: Rompiendo el miedo a las matemáticas

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La Fundación Ayudar Me Da Vida celebró la ceremonia de premiación de la Octava Edición del Concurso Internacional Canguro Matemático, en la cual participaron más de 5,500 estudiantes de centros educativos, públicos y privados, de 13 provincias del país. Consolidando una vez más, su impacto en la promoción del amor por las matemáticas, en la juventud dominicana.

“Canguro Matemático” es el concurso que integra la diversión y juegos con el objetivo de que los estudiantes pierdan el miedo a las matemáticas.

El prestigioso Concurso, que presta especial atención a los estudiantes que tienen miedo a las matemáticas, es organizado por Kangourou sans Frontières. Esta institución nace en Francia hace más de 32 años y desarrolla la competencia en más de 120 países, con una participación mundial más de 6 millones de estudiantes anualmente.

En nuestro país la competencia, ha tenido un crecimiento sostenido, impactando a más de 32,000 estudiantes desde el 2018

Más de 42 centros educativos públicos y privados participaron, los cuales eligen cada año si quieren competir sin salir de su centro educativo o competir con los demás centros a nivel nacional.

Durante el acto el representante del Ministerio de Educación expresó: “Reiteramos nuestro apoyo en esta edición del concurso Canguro Matemático pues es una oportunidad para que los estudiantes se motiven en su aprendizaje de matemáticas a través de desafíos y de modo divertido. Esta es una competencia priorizada tenemos el objetivo de fortalecer su enseñanza en todos los niveles educativos. Agradecemos a la fundación por el aporte en esta línea”.

“Desde Ágora, reafirmamos nuestra convicción de apoyar iniciativas que contribuyen a la formación académica y personal de las nuevas generaciones. Esta Octava Competencia Internacional Canguro Matemático, más que un evento, representa una oportunidad de fortalecer nuestro vínculo con la educación y con las instituciones que la hacen posible, promoviendo así la cultura, la innovación y el conocimiento”, resaltó Cony Taveras, directora comercial del centro comercial.

Por su parte Juliani Soto, coordinadora de la Academia Cisco del INTEC expresó: “Desde su fundación en 2002, la Academia Cisco del INTEC ha consolidado su misión de empoderar a las personas con oportunidades profesionales a través de una educación técnica de clase mundial. La institución se dedica a cerrar la brecha digital en el país, formando especialistas en áreas críticas como redes, ciberseguridad, IoT y programación. Reiteramos nuestro apoyo a la Fundación Ayudar Me Da Vida y su programa Canguro Matemático porque fomenta la educación de calidad en nuestro país”

La presidenta de la Fundación Ayudar Me Da Vida destacó que el Concurso Internacional Canguro Matemático representa mucho más que una premiación académica, al convertirse en una experiencia transformadora que impulsa la confianza, el pensamiento lógico y el amor por las matemáticas en los estudiantes. Señaló que esta iniciativa promueve la inclusión y demuestra que cada niño y joven tiene la capacidad de enfrentar desafíos, descubrir su potencial y fortalecer su autoestima académica a través del aprendizaje. Asimismo, reafirmó el compromiso de la fundación con una educación que inspire, motive y prepare a las nuevas generaciones para construir un mejor futuro, resaltando que “el verdadero premio es lo aprendido, lo vivido y la confianza que cada estudiante adquiere en sí mismo”.

“Invitamos a todos los centros del país a unirse en contra del miedo a las matemáticas”, expresó el director ejecutivo de la Fundación Ayudar Me Da Vida, Ing. Horacio De Windt (Señor H) al hacer un llamado a la población.

Estudiantes galardonados:

3ro de primaria

1r lugar - José Ignacio López

2do lugar - Aurora Isabel Ramírez Sánchez

3ro lugar - Diego Alonso Cabrera Crisostomo

4to de primaria

1er lugar – Jonathan Irizarry

2do lugar – Sara Valentina Nina Báez

3ro lugar - Nikita Tserkovnyl

5to de primaria

1ro lugar – David Jiro Egli Chong

2do lugar - Rodrigo Santana Simó

3er lugar - Luis Manuel Ureña Moya

6to de primaria

1er lugar – Samuel David Lamarche González

2do lugar - Nashla Morrison Polanco

3er lugar – Miranda Nicole Tillero Rojas

1ro de secundaria

1er lugar – Lorena Alejandra Bryson Ascanio

2do lugar - Sophia Isabella Pérez

3er lugar - Francis Zahir Carías Meléndez

2do de secundaria

1er lugar – Pablo Cardona

2do lugar - Ian Darío Cruz Jiménez

3er lugar - Braulio Bernaldez Fernández

3ro de secundaria

1er lugar – Paola Rodríguez Pérez

2do lugar – Camila Isabella Reynoso Mieses

3ro lugar – Eduardo José Méndez Vásquez

4to de secundaria

1er lugar – Marcelo Javier Alvarado Morel

2do lugar – Paula Mascarell Albornoz

3er lugar – Yafet Turbides Santos

5to de secundaria

1ro lugar – Timur Absalyamov Baryshnikova

2do lugar – Robert Espaillat Fiallo

3er lugar – Unai Zabaleta

6to de secundaria

1er lugar – Sebastian Peguero Rosario

2do lugar - José Armando Pezzotti Árias

3er lugar - María Elena Toribio Peña

La Fundación agradeció especialmente a los patrocinadores del evento: Intec, Banco popular, Ministerio de Educación, Ágora Mall, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Plan LEA del Listín Diario, Arroz Pimco, Sogese, Alterna Academy, Genius Print Graphic, Café Santo Domingo, Injaus, Maped, Duetto, Aviva, Marthnu, Voluntariado RD, El Gordo te da de Comer, Clúster América Foundation y Brownielandia.

Durante el evento se destacó la importancia de que los padres, madres, empresas y maestros, se unan a esta iniciativa y que busquen más información en www.cangurord.org y sus redes @ayudarmedavida.

Sobre la Fundación

La Fundación Ayudar Me Da Vida, entidad pionera en traer este concurso a República Dominicana, es una institución sin fines de lucro cuya misión es empoderar a los niños y niñas de la República Dominicana, reforzando su autoconfianza y reduciendo el miedo a las matemáticas.