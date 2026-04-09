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¿Qué son las Fruti Novelas y por qué son tan populares ahora?
El contenido es una mezcla de humor, drama y creatividad, logrando captar la atención de millones de usuarios.
Si has entrado a las distintas redes sociales en las últimas semanas, entonces has visto el fenómeno viral llamado Fruti Novelas.
El contenido es una mezcla de humor, drama y creatividad, logrando captar la atención de millones de usuarios.
Las Fruti Novelas son una miniserie de videos cortos donde frutas como bananas, fresas, uvas o manzanas se convierten en personajes con rasgos humanos.
A través del uso de inteligencia artificial, estos “protagonistas” hablan, expresan emociones y viven historias cargadas de conflictos, desde infidelidades y celos hasta traiciones y reconciliaciones.
Pero, ¿Por qué son tan populares?
La clave está en su fórmula: historias cortas, altamente dramáticas y fáciles de consumir.
Además, muchos usuarios se identifican con la trama.
Este contenido motiva a los consumidores a que comentan, opinan y hasta influyen en el desarrollo de las tramas.
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