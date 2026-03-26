“La prensa en los 12 años”, represión y censura de un régimen político

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Afortunadamente, el ejercicio del Periodismo y la Comunicación, hoy día, al menos en República Dominicana, cuenta con ciertas libertades, diferente a lo que ocurría en épocas pasadas, como fueron el período de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y, posteriormente, los 12 años del Gobierno de Joaquín Balaguer.

En esas épocas la vida de los profesionales de la prensa era constantemente amenazada ante cualquier información que no fuera del agrado del régimen.

Con ánimo de reseñar aquellos momentos nefastos, vividos en República Dominicana, mayormente por quienes ejercían la profesión de Periodismo, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), junto al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, inauguró el pasado 17 de marzo la exposición “La prensa de los 12 años”.

La muestra, compuesta de 30 imágenes acompañadas de textos descriptivos sobre los acontecimientos de la época, de periodistas desaparecidos, secuestrados, asesinados, amedrentados..., se pueden apreciar en toda la pared frontal del Indotel, Edificio René del Risco Bermúdez, hasta el 17 de junio.

“La prensa en los 12 años”, documenta de manera cronológica la incertidumbre, inestabilidad que sufrían entonces no solo los reporteros, sino también los medios a los que pertenecían, y hasta sus familiares, a quienes atemorizaban por titular una noticia incluso sobre el alza de cualquier producto, como se puede apreciar en una de las descripciones de la exposición, donde se prohíbe a los medios hablar del alza de los precios del pollo y los huevos, publicar y transmitir noticias sobre los temblores de tierra, restricciones que escucharlas, leerlas en la actualidad se tornan hasta risibles.

Otro modo de represión, de las autoridades de la época, que se muestra es la emblemática “Banda Colorá, las confusiones de personas, contra las cuales actuaban sin reparo y sin un mínimo de investigación. Es el caso del tocayo del periodista asesinado, Orlando Martínez Howley y Orlando Martínez Corporán, estudiante de Periodismo, a quien igualmente quitaron la vida en una confusión por el parecido físico que tenían.

51 aniversario del asesinato de Orlando

La exposición es presentada a propósito de la conmemoración del 51 aniversario del asesinato del periodista Orlando Martínez Howley el 17 de marzo de 1975.

El objetivo principal es recordar cuán fuerte ha sido la lucha por la libertad de prensa y además dar la oportunidad a las generaciones que no vivieron la época de conocer esta interesante documentación, disponible para todo interesado.

La investigación y curaduría de la exposición correspondió a la veterana periodista Patricia Solano; la administración a cargo de Laura Pérez y la dirección de Luisa Peña Díaz.

Interviene además el Archivo General de la Nación (AGN).