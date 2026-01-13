Presenta jornada científica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Sociedad Dominicana de Dermatología realizó una jornada científica en el IDCP, en el marco de la Cátedra Dr. Huberto Bogaert Díaz.

La iniciativa fue concebida como un espacio académico del instituto, en el cual se rinde homenaje al legado formativo y visionario de su fundador y creador de la primera cátedra de dermatología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El encuentro reunió a especialistas, docentes y médicos residentes en un ambiente de actualización científica.