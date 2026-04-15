Presentan proyectos de innovación social

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La Fundación Red Smart anunció el lanzamiento de una nueva estrategia regional orientada al fortalecimiento institucional de organizaciones sin fines de lucro y fundaciones empresariales, con el objetivo de impulsar proyectos de innovación social, educación y emprendimiento en América Latina y el Caribe, a través de la iniciativa, “Incubadora de Organizaciones de Impacto Red. .