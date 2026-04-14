Realizan XXIII Jornada sobre crianza y prevención infantil

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Directivos de la Universidad Iberoamericana (Unibe) a través de sus Escuelas de Psicología y Educación, celebraron la XXIII Jornada de ‘Prevención de Abuso Infantil’, en un espacio que reunió a actores claves para promover soluciones basadas en evidencia orientadas a prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en la República Dominicana.

La actividad fue desarrollada en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Universidad de Calgary y la Universidad de Tulane.

El acto de apertura contó con la asistencia de la primera dama del país, Raquel Arbaje quien destacó la importancia de estas iniciativas como apoyo a la protección de la niñez.

Fabiana Gorenstein, especialista en protección de Unicef, realizó una revisión de evidencias internacionales y los principales desafíos pendientes en el país. Posteriormente, Rossina Matos, de Unibe, presentó los hallazgos del estudio “Conocimientos, actitudes y prácticas de crianza en familias con niños y niñas de 0 a 5 años”, desarrollado con el apoyo de Unicef.