Prevención del cáncer de colon: Claves del seminario del Inddeg

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El cáncer de colon o colorrectal es la tercera enfermedad más común a nivel mundial, representando aproximadamente el 10% de todos los casos de este tipo y es la segunda causa principal de muertes en ambos sexos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En República Dominicana no es la excepción, ya que este tipo de tumor maligno ocupa el tercer lugar en incidencia, superado por el de mama y próstata, de acuerdo con Salud Pública.

En ese contexto, se desarrolló el Seminario Nacional de Gastroenterología titulado “Prevención y Manejo de Cáncer de Colon 2026” con un enfoque en Imágenes y Manejo clínico quirúrgico en estadio temprano, con el propósito de generar un impacto significativo en la concienciación sobre la enfermedad, contribuyendo así a la protección y mejora de la salud pública en el país.

En representación de la directiva del Instituto Dominicano de Gastroenterología, INC. (Inddeg), la doctora, Elainee De Los Santos, explicó la importancia de la detección precoz como proceso clave para reducir la mortalidad de esta enfermedad, así como la implementación del manejo adecuado de diagnóstico y tratamiento oportuno.

Indicó que esta actividad se enmarca en la conmemoración del aniversario 14 del Inddeg, así como la conmemoración en el mes de marzo de la prevención del cáncer de colon.

Imágenes y manejo clínico quirúrgico

La existencia de diversos factores relacionados con el estilo de vida contribuye al desarrollo del cáncer colorrectal, como un alto consumo de carnes procesadas y un bajo consumo de frutas y verduras, un estilo de vida sedentario, la obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol, por mencionar algunos.

Durante la jornada en Laboratorios Mallen, una amplia variedad de conocimientos estuvo guiada por el doctor Luis González quién abordó en una panorámica general de la problemática actual del cáncer de colon en el país. Asimismo, el oncólogo clínico Miguel Monanci desarrolló el manejo oncológico de la enfermedad.

De igual forma, el radiólogo intervencionista Rene Benítez trató el diagnostico por imágenes del cáncer de colon, mientras que, el cirujano coloproctologo Cuevas Landa desarrolló el manejo quirúrgico de esta patología.

Enfermedad en estadio temprano

El cáncer de colon afecta principalmente a personas de 50 años o más, aunque en algunos entornos se observa una creciente incidencia entre los adultos de 30 a 50 años.

En ese aspecto, el doctor Edward Alcántara destacó que los tratamientos tienen mayor probabilidad de curar la enfermedad en sus etapas iniciales. Dijo que el cribado es la forma más eficaz de detectar el cáncer colorrectal precozmente y prevenir la enfermedad mediante la identificación y extirpación de lesiones precancerosas.

De acuerdo con el galeno, en cuanto a los métodos de diagnóstico, se incluyen la exploración física, estudios de imagen como la ecografía abdominal, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, así como la evaluación del colon a través de procedimientos como la colonoscopia o la sigmoidoscopia.

Alcántara señaló que el tratamiento depende del estadio de la enfermedad, las características del tumor y el estado de salud general de la persona. “El método gold estándar para el diagnóstico definitivo es la colonoscopia en el Inddeg, ya que permite visualizar todo el colon y extirpar pólipos cancerosos”, afirmó el especialista.

Seminario Preventivo

El Inddeg reafirma su compromiso con la promoción de la detección temprana y la educación continua, fomentando hábitos saludables y el acceso oportuno a servicios médicos que contribuyan a reducir la incidencia del cáncer de colon en el país.

El evento de salud contó con el aval de la Universidad Central del Este (UCE) y del Colegio Médico Dominicano (CMD), reuniendo a estudiantes y profesionales de la salud de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología (Sodogastro).

Este encuentro se enmarca dentro de los esfuerzos mancomunados de Laboratorios Mallen y de la Junta Directiva Nacional del Inddeg representada por los galenos, Edward Alcántara, Yesenia Guzmán, Yohanny Carmona, Eddy Herrera, Elainee De los Santos, Denny Monción, Leticia Trinidad, Erica Reynoso y Luis González.

El vicepresidente de Sodogastro, Carlos Cueto, resaltó la importancia de estos espacios formativos para los gastroenterólogos y estudiantes de medicina, al considerarlos clave para la actualización y el intercambio de conocimientos.

De igual forma, la secretaria general de la organización, Eddy Herrera, expresó su respaldo al equipo organizador y subrayó la necesidad de crear mayor conciencia sobre esta enfermedad.

Durante la actividad, se entregaron certificados de participación a los asistentes y conto con la participación de jefes de servicios, encargados y coordinadores de diversos programas de residencias médicas, quienes enriquecieron el debate con su amplia experiencia.