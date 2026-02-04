Médico recuerda en salud no deben negarse servicios

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

No negar servicios de salud a ninguna persona es una filosofía que debe acompañar a cualquier centro de salud, afirmó Rafael Estévez Hernández, cirujano plástico y director de Policlínico Nacional.

El especialista refiere a valores que deben ser inherentes al médico y a cualquier centro público o privado, porque a su juicio, en definitiva se trabaja con la preservación de la vida de las personas y la calidad de su salud.

Cita valores que heredó de su padre, el expresidente de la antigua Asociación Médica Dominicana (AMD), Rafael Estévez Rochét.

El centro que dirige, tiene como filosofía clara dirigida a la excelencia y la empatía con el paciente. Esta clínica, arriba a sus 25 años de servicios ininterrumpidos, tiempo en el que miles de pacientes han visto solucionados sus problemas de salud, insiste el médico. Dentro de la fortaleza del establecimiento de salud, destaca que la clínica recibe en sus instalaciones a todo el que busca un servicio, atiende a las personas en su área de emergencia a todo paciente que lo necesite.

Resalta que el centro está entre las primeras clínicas del país y es la número 1 en Santo Domingo Este, donde está ubicado, contando con 151 especialistas que ofrecen servicios en diferentes especialidades médicas.

Entre dichas especialidades citó la de medicina general y familiar, medicina interna, cardiología, gastroenterología, neumología, neurología, nefrología, endocrinología, nutrióloga clínica, diabetología, reumatología, urología, otorrinolaringología y ginecología y obstetricia.

También, ortopedia y traumatología, cirugía general y bariátrica, cirugía plástica estética y reconstructiva, infectología y pediatría y sub especialidades, explica.