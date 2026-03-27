Piden educar más a población sobre cáncer de mama

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer de mama es una enfermedad que se origina cuando las células de la mama sufren alteraciones que provocan su crecimiento descontrolado. formando tumores que pueden extenderse a otras partes del cuerpo si no se detectan y tratan a tiempo.

La doctora María Ysabel González Curi, radióloga experta en mama explica que es clave que las personas estén informadas y tengan acceso a avanzadas tecnologías de diagnóstico. La autoexploración es el primer paso hacia la prevención. El cáncer de mama es el de mayor incidencia en población femenina y es responsable de alta mortalidad, lo más alarmante es que las pacientes llegan en etapa avanzada de la enfermedad.

Atención a bultos

La doctora González Curi enfatiza que cualquier bulto, dolor, secreción o cambio en la piel debe ser motivo de consulta médica inmediata. Aprender a palparse correctamente las mamas permite detectar cualquier masa o cambio inusual. Aunque no reemplaza los estudios médicos. La clave está en no ignorar los síntomas, incluso si ya se ha realizado una mamografía reciente.

La educación sobre el cáncer de mama comienza con el conocimiento del propio cuerpo. Aprender a palparse correctamente las mamas permite detectar cualquier masa o cambio inusual. La detección temprana puede salvar vidas, insiste la profesional.

Detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales aumenta significativamente las probabilidades de curación. En países desarrollados, las campañas de sensibilización y el acceso a la mamografía es una herramienta clave en el diagnóstico. La mamografía es el estudio más eficaz para detectar el cáncer de mama antes de que se presenten síntomas. Con las nuevas tecnologías optimizado con inteligencia artificial, ofrece imágenes detalladas que permiten detectar tumores que podrían pasar desapercibidos con métodos tradicionales. Además, permite realizar tomosíntesis o mamografía 3D, una técnica que combina imágenes en 2D con tomografía para una visualización más completa de las mamas.

Complementarios

Aunque la mamografía es el estudio principal, existen otros métodos que complementan el diagnóstico. La sonografía mamaria es útil para distinguir entre lesiones sólidas y quísticas, especialmente en mujeres menores de 35 años o embarazadas. Por otro lado, la resonancia magnética (RM) de mamas se utiliza en casos específicos, como la evaluación pre operatoria o cuando hay hallazgos inconclusos. La doctora González Curi destaca que la biopsia estereotáctica guiada por mamografía con contraste permite tomar muestras de tejido de lesiones sospechosas que solo son visibles mediante este tipo de estudio.