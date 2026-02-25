Publican en Italia antología de poetas dominicanos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Editorial Arcoiris publicó en Salermo, Italia, una antología de la poesía dominicana muy novedosa, no sólo por su tamaño (23 poetas y 350 páginas) sino por el enfoque transmedial de los críticos y traductores que la prepararon.

Fueron ellos: los conocidos especialistas Marina Bianchi, de la Universidad de Bérgamo, y Danilo Manera, de la Universidad de Milán.

Además, la edición digital es “full open access”, es decir, se puede descargar y difundir libre y gratuitamente, y puede aparecer en cualquier revista digital, web o blog.

El link fuente es: https://poesiatransmedialpanhispanica.it/wp-content/uploads/2026/02/Vo ci-di-mare-e-caffe.pdf. La antología Voci di mare e caffè. Poesía dominicana attuale e transmedialità (Voces del mar y café. Poesía dominicana actual y transmedialidad) ofrece una selección de manifestaciones transmediales de la poesía dominicana reciente, con los textos originales acompañados de la traducción al italiano.

Las voces reunidas proponen geografías sensoriales y simbólicas a las que remite el título del volumen: atraviesan la ciudad y la isla, el eros y la memoria, la sombra y la luz, mezclando la palabra con otros lenguajes y conocimientos, como la ecocrítica, la sociología, la psicología, la danza, los mitos, las leyendas y la cultura pop. Tras una panorámica de la poesía dominicana desde los años setenta hasta la actualidad, el estudio introductorio explica lo que se entiende por transmedialidad y transmodernidad, y las rastrea en cada uno de los autores incluidos.

Los poetas antologados son: Mateo Morrison, José Enrique García, Rei Berroa, Soledad Álvarez, Tony Raful, Ángela Hernández Núñez, Cayo Claudio Espinal, Tulio Cordero, Plinio Chahín, José Mármol, Martha Rivera-Garrido, León Félix Batista, Pastor De Moya, Nan Chevalier, Ylonka Nacidit Perdomo, Basilio Belliard, Manuel Llibre Otero, Homero Pumarol, Víctor Saldaña, Rosa Silverio, Frank Báez, Deidamia Galán y Luis Reynaldo Pérez, con fechas de nacimiento que van de 1946 hasta 1980. La selección, sin embargo, responde al solo criterio de la transmedialidad.

La obra ha sido fruto de un proyecto de investigación de varias universidades italianas y fue dirigida por Barbara Flak Stizzoli, gran amante de la literatura dominicana, ya que ha publicado autores como Pedro Peix, Rey Andújar, Kianny N. Antigua, Minerva Del Risco, Luis Reynaldo Pérez, Karlina Veras, Johan Mijail, Geraldine de Santis y Sandra Tavárez.