¿Cómo puedes cuidar tus riñones y debes evitar para impedir posibles enfermedades?

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Tradicionalmente, la recomendación principal para proteger los riñones se ha limitado al consumo de agua natural. Sin embargo, especialistas advierten que la salud renal depende de un ecosistema de decisiones diarias que abarcan desde la selección de condimentos hasta la actividad física constante.

La académica Delia Guadalupe Estrada Palafox, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), enfatiza que cuidar estos órganos es una tarea multidisciplinaria.

"Cuando se habla de salud renal, lo primero que suele venir a la mente es tomar suficiente agua natural. Y aunque la hidratación es un pilar importante, cuidar los riñones va mucho más allá de lo que se bebe, ya que las decisiones que se toman todos los días... influyen de manera directa en su buen funcionamiento", señaló.

En cuanto a la alimentación, la maestra recomendó una dieta basada en alimentos frescos es una gran aliada.

La académica Delia Guadalupe Estrada Palafox

"Frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas y proteínas magras aportan nutrimentos esenciales. Se recomienda evitar el consumo frecuente de alimentos procesados como papas fritas, dulces y botanas empaquetadas, así como productos que presenten sellos de advertencia en el etiquetado", indicó.

En caso de consumir productos enlatados, Estrada Palafox mencionó que es recomendable remojarlos y enjuagarlos previamente para disminuir la cantidad de conservadores y sodio. Además, es importante procurar no agregar sal extra a los alimentos y optar por el uso de hierbas, especias y condimentos naturales para dar sabor a la comida sin afectar la salud renal.

Un consumo elevado y frecuente de bebidas azucaradas, refrescos y productos refinados favorece el aumento de peso y eleva el riesgo de desarrollar diabetes, una de las principales causas de enfermedad renal crónica.

Ejercicio diario

"Pero la salud del riñón no depende únicamente de la alimentación. Mantenerse activo ayuda a regular la presión arterial, mejorar el metabolismo de la glucosa y controlar el peso corporal. No se trata necesariamente de ejercicio intenso, sino de incorporar movimiento de forma regular en la vida diaria, como caminar y procurar alcanzar alrededor de 10 mil pasos al día, subir escaleras, bailar o realizar alguna actividad física sostenible", expresó.

Mantener un peso saludable evita que el riñón trabaje bajo el estrés metabólico que provoca la obesidad.

Cuidado con la automedicación

Por otra parte, señaló que se debe tener cuidado con los medicamentos que se consumen debido al posible impacto en la salud renal.

"Cuando se consumen medicamentos sin supervisión o de forma prolongada, pueden hacer que el riñón trabaje de más y aumentar el riesgo de daño. Evitar automedicarse y consultar a un médico antes de usar medicamentos de manera habitual es una medida clave de protección", enfatizó.

En resumen, cuidar tus riñones implica una visión integral: hidratarte bien, elegir mejor lo que comes, mantenerte activo, cuidar tu peso, evitar la automedicación, no fumar y vigilar tu salud con estudios preventivos