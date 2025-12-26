Puntos GOB atendieron a más de 1.5 millones de personas en 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante el año 2025, los Centros de Atención Ciudadana *Puntos GOB* se consolidaron como el principal espacio de contacto entre el Estado y la ciudadanía, al atender a *1,527,965 personas en todo el país*, facilitando la realización de múltiples trámites en un solo lugar y fortaleciendo su oferta de servicios.

Este modelo de atención integral generó un *ahorro superior a RD$200 en cerca del 60 % de los ciudadanos atendidos*, evidenciando un impacto directo en la reducción de los costos asociados al acceso a los servicios públicos y contribuyendo de manera significativa al bienestar de la población.

Como parte de la ampliación de su oferta, en 2025 se incorporaron *nuevas instituciones clave* en distintos Puntos GOB, entre ellas el *Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE)* en el Punto GOB San Cristóbal; la *Dirección General de Pasaportes (DGP)* en San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo Norte (Colina Centro); así como la *Junta Central Electoral (JCE)* y el *Banreservas* en los Puntos GOB Megacentro, Santo Domingo Oeste (Occidental Mall) y Santiago.

El alto nivel de demanda estuvo acompañado de *resultados sobresalientes en la calidad del servicio*. Durante 2025, la red de Puntos GOB alcanzó una *satisfacción ciudadana promedio de 99.65 %*, según encuesta realizada a los usuarios, reflejando el compromiso de los equipos de atención con una experiencia respetuosa, eficiente y alineada con las necesidades reales de las personas.

Entre las mejoras implementadas, se fortaleció la *atención digital* mediante la incorporación de soluciones automatizadas, como un *chatbot en Instagram*, el *chat de consultas de la Tarjeta Supérate* disponible en WhatsApp y en el portal institucional, así como la *automatización del Centro de Contacto Gubernamental (*462)* para responder consultas a tráves de mensajes de voz y texto.

Con estos avances, los *Puntos GOB* continúan consolidándose como un *modelo de atención integral*, que combina servicios presenciales de calidad con el uso estratégico de la tecnología, contribuyendo a un *Estado más cercano, eficiente y centrado en las personas*.