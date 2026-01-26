¿Qué los hacía distintos? El rol de Duarte, Sánchez y Mella en la Independencia

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Juan Pablo Duarte fue ese valiente joven que el 16 de julio de 1838 a la edad de 25 años fundó la sociedad secreta La Trinitaria, organización clave en el proceso que dio origen a una nación libre e independiente: la República Dominicana.

En ese camino no estuvo solo. La Trinitaria se constituyó con nueve miembros fundadores, entre los que se encontraban Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, quienes también consagraron su vida a la causa independentista.

Con motivo del natalicio del patricio, este 26 de enero, el periódico HOY conversó con el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, quien explicó las diferencias y complementariedades entre los tres Padres de la Patria dentro del movimiento independentista.

Los padres de la patria en el Museo Casa DuarteFélix Rojas

Según Gómez, Juan Pablo Duarte fue el líder indiscutible del grupo, reconocido como tal tanto por los trinitarios fundadores como por los llamados adeptos o comunicados, es decir, aquellos que se fueron sumando posteriormente al proyecto iniciado por los nueve originales.

Ese liderazgo quedó formalizado cuando, en una de sus reuniones, los trinitarios nombraron a Duarte General en Jefe de los Ejércitos del futuro Estado dominicano y director de la Revolución.

"Entre ellos hubo una vida armónica en todos los planos.", subrayó Gómez

Roles complementarios en la lucha independentista

Wilson Gómez.

Duarte, como líder y estratega, asignaba responsabilidades tomando en cuenta las habilidades y condiciones particulares de cada uno. En 1843, envió a Ramón Matías Mella a Los Cayos, Haití, con la misión de contactar al liderazgo liberal haitiano y procurar su apoyo en la lucha contra el presidente Jean Pierre Boyer, como parte del avance del proyecto independentista dominicano.

En tanto que en 1844, tras la caída de la Junta Central Gubernativa dirigida por sectores conservadores que pretendían la anexión perpetua a Francia de la península y bahía de Samaná, Duarte colocó a Francisco del Rosario Sánchez al frente de la nueva Junta Central Gubernativa, ya bajo la conducción de los trinitarios.

El aporte de cada Padre de la Patria

Juramento trinitario en el Museo Casa DuarteFélix Rojas

Para Gómez, "cada uno se entregó enteramente a la causa patriótica, consagraron sus esfuerzos a favor de la soberanía".

.Estuvieron presentes en los momentos decisivos: desde las primeras acciones trinitarias en 1838, pasando por la proclamación de la Independencia Nacional, hasta las luchas armadas para su preservación y la Guerra Restauradora.

Duarte es considerado el principal ideólogo del movimiento porque fue “el hombre de la idea y de la acción”. En su juramento trinitario definió el nombre del Estado -República Dominicana-, describió la Bandera Nacional, estableció la creación de un Escudo de Armas y formuló la divisa “Dios, Patria y Libertad”, hoy lema nacional, conforme al artículo 34 de la Constitución vigente. Además, elaboró un proyecto de Ley Fundamental que sentó las bases políticas del nuevo Estado.

"Su liderazgo está definido por sus biógrafos como muy carismático, tenía una personalidad atractiva, recto de conciencia, organizado, consciente de lo que tenía como meta y muy hacendoso", concluyó Gómez.