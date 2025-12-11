RD presenta quinta Menina en Madrid: un homenaje vibrante a la identidad y riqueza agrícola nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana volvió a brillar en la capital española con la presentación de la quinta “Menina Dominicana”, una iniciativa impulsada por CEPM y Evergo, junto a la Embajada de la República Dominicana en el Reino de España. Este proyecto, consolidado ya como una plataforma de diplomacia cultural y proyección de marca país, reafirma la presencia del arte dominicano en uno de los escenarios artísticos urbanos más prestigiosos e influyentes: la Meninas Madrid Gallery.

La obra de este año, titulada “Frutas de Dominicana”, fue creada por la artista dominicana Madeline Díaz, oriunda de Santiago, y celebra la riqueza agrícola y diversidad natural del país. Inspirada en los frutos más emblemáticos, los víveres, vegetales y paisajes que definen parte de la identidad rural nacional. A través de colores intensos y elementos simbólicos, la pieza destaca la flor nacional, el verdor de los campos y los ríos que nutren la isla.

Con un lenguaje visual fresco y profundamente emotivo, esta obra subraya “la conexión inseparable entre nuestro pueblo y su tierra”, rindiendo tributo al trabajo de los campesinos y al paisaje fértil que sostiene la vida dominicana.

Madeline Díaz

“Para CEPM y Evergo, apoyar el arte y la cultura dominicana es una manera de llevar al mundo la autenticidad, el talento y la sensibilidad que nos definen como nación. La Menina se convierte en un símbolo contemporáneo de orgullo y diplomacia cultural, proyectando nuestra identidad en el corazón de Madrid y fortaleciendo la presencia internacional de la República Dominicana. Esta iniciativa no solo celebra nuestra creatividad y nuestras raíces, sino que abre nuevas oportunidades para el turismo, la cultura y la proyección global del país”, afirmó Roberto Herrera, director ejecutivo de CEPM y Evergo.

Durante la presentación, en la que estuvieron presentes Tony Raful Tejada, embajador de la República Dominicana en el Reino de España; José Marte Piantini, Cónsul General de la República Dominicana en Madrid; Antonio Azzato, creador de Meninas Madrid Gallery; la artista Madeline Díaz; y representantes de la diáspora; el embajador dominicano, expresó, “Estamos viviendo un momento muy especial en que el arte se conjuga con la presencia esencial de la dominicanidad, de la nacionalidad, dentro de un ambiente cultural que se corresponde con los valores que representamos como embajada, y que representa a todos los dominicanos y dominicana aquí en España”.

Por su parte, la artista Madeline Díaz agregó: “El arte, con su lenguaje universal, tiene el poder de representarnos y conectarnos con otras culturas. La Menina Dominicana es nuestra embajadora en Madrid; un puente artístico y cultural que conecta a los dominicanos con los españoles y a todos los que se pasean por la ciudad.”

Cinco años impulsando identidad y proyección cultural nacional en Madrid

Desde 2021, CEPM, Evergo y la Embajada dominicana han consolidado la presencia dominicana en la Meninas Madrid Gallery, elevando la visibilidad del país en un espacio cultural de alto impacto. Esta colaboración se ha convertido en un punto de encuentro entre arte, identidad y proyección internacional, reuniendo artistas que reinterpretan y celebran lo que significa ser dominicano en el mundo.

La iniciativa forma parte del compromiso de ambas empresas con la promoción de la cultura, la innovación y el turismo, reforzando la imagen de la República Dominicana como un país creativo y vibrante.