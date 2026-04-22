RD sede de la Asamblea de WorldSkills Américas 2026

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República Dominicana será sede de la Asamblea General de WorldSkills Américas 2026, importante encuentro internacional que reunirá delegaciones de 25 países del continente, consolidándose el país como escenario para el diálogo y el impulso de la formación técnico profesional en la región.

El evento tendrá lugar desde este 20 al 24 de abril en Punta Cana, con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) como anfitrión, institución que liderará la organización de esta cita que congregan a autoridades de WorldSkills International, representantes de gobiernos, especialistas en desarrollo de habilidades, así como actores vinculados al ecosistema de la formación técnico profesional.

La información fue dada a conocer por Maira Morla Pineda, directora general del Infotep, quien afirmó que el evento promueve el desarrollo de competencias técnicas y profesionales a través de cooperación internacional y competencias de habilidades consideradas entre las más importantes del mundo en este ámbito.

“La celebración de este evento internacional posiciona a la República Dominicana como un punto de referencia regional para el desarrollo del talento técnico y la cooperación en materia de habilidades, al tiempo que fortalece su papel en la promoción de iniciativas orientadas a elevar la competitividad y la empleabilidad en el continente”, dijo.

Indicó además, que en el encuentro se debatirán temas estratégicos relacionados con el futuro de la formación técnico profesional en la región.