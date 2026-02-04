En Nueva York los haitianos viven asustados, a pesar del mantenimiento del TPS

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

El TPS se mantiene vigente mientras duren los procedimientos judiciales, que bien podrían terminar ante la Corte Suprema. Más de 330.000 haitianos se benefician del TPS.

En Nueva York, donde reside una importante comunidad haitiana, esta incertidumbre genera una profunda preocupación.

Hace apenas unos meses, el restaurante de especialidades criollas de Wesley Jean Simon solía estar lleno.

Hoy, a la hora del almuerzo, no hay ni un solo cliente: «Hemos perdido el 40 % de la facturación y no podemos hacer nada», lamenta. Este restaurador asegura que no es el único en dificultades.

Desde el regreso de Donald Trump al poder, entre la intensificación de las operaciones de la policía de inmigración y los intentos de la administración de poner fin al Estatus de Protección Temporal, los habitantes de Little Haiti viven en una incertidumbre permanente, afirma Wesley Jean Simon: «Todo el mundo tiene miedo.

La gente ya no sale, guarda todo el dinero que gana por si es detenida por el ICE y necesita pagar abogados».

El fin del TPS tendría un "perjuicio humano devastador"

"Es una crisis pase lo que pase", afirma Elsie Saint-Louis, cuya organización acompaña a los haitianos en sus trámites administrativos. Considera que, aunque el TPS se mantenga por el momento, esto no atenúa en absoluto las consecuencias que toda esta situación tiene en la vida de más de 330.000 personas.

"Estas personas tienen casas, negocios; son enfermeros, ingenieros… Yo misma conozco gente bajo TPS; todos tenemos familiares o personas cercanas afectadas. ¡El perjuicio humano es devastador!".

Elsie Saint-Louis explica que aconseja a todos los que acuden a su organización en busca de ayuda que preparen un plan de emergencia, en caso de que la administración Trump logre, pese a todo, poner fin al TPS.