¿Por qué el Día Internacional de los Derechos de los Animales y Derechos humanos se celebran juntos?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Animales, una fecha que busca recordar que, aunque los animales no tienen voz, sí poseen derechos y deben ser tratados como seres sintientes.

La efeméride, promovida por organizaciones como World Animal Protection, se celebra desde 1998 y coincide intencionalmente con el Día Mundial de los Derechos Humanos, para resaltar la relación entre ambos conceptos.

El grupo Uncaged, que impulsó la iniciativa, estableció la fecha para llamar la atención sobre la necesidad de construir sociedades más compasivas y con mayor conciencia sobre el trato a los animales.

¿Cómo surge esta conmemoración?

El origen moderno de los derechos animales suele vincularse al concepto de “especismo”, introducido en 1970 por Richard Ryder, quien denunció la idea de superioridad humana sobre otras especies. Esa visión ha sido cuestionada por activistas y especialistas, que sostienen que conduce a diversas formas de explotación animal.

Aunque los derechos de los animales no están plenamente reconocidos como leyes en la mayoría de los países, han surgido normas que representan avances en protección, como leyes de bienestar animal, de prevención de la crueldad o de preservación de especies en peligro. Sin embargo, organismos como International Veterinary Outreach (IVO) advierten que persisten problemas significativos, sobre todo en áreas como la industria alimentaria o la investigación científica.

Derechos animales vs. bienestar animal

Uno de los puntos que genera confusión es la diferencia entre bienestar animal y derechos animales.

Mientras el bienestar busca garantizar condiciones adecuadas para los animales bajo cuidado humano, la filosofía de derechos sostiene que los animales no deberían estar sometidos a seres humanos en absoluto, explica el IVO.

Principios de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales

La Declaración Universal -que incluye un preámbulo y 14 artículos- establece principios que buscan proteger a todo ser vivo. Entre los más destacados están:

Artículo 1

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.

Artículo 2

Todo animal tiene derecho al respeto.

El ser humano no puede atribuirse el derecho de exterminarlos o explotarlos.

Los animales tienen derecho a cuidados, atención y protección.

Artículo 3

Ningún animal debe ser sometido a malos tratos o actos crueles.

Si es necesaria su muerte, debe ser instantánea e indolora.

Artículo 10

Ningún animal debe ser utilizado como entretenimiento humano.

Espectáculos y exhibiciones con animales se consideran incompatibles con su dignidad.

Artículo 13

Todo animal muerto debe ser tratado con respeto.