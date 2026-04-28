Reconocen personalidades dominicanas con “Los Premios Orgullo Lawrence”

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

LAWRENCE. - En un ambiente cargado de emotividad fueron realizados la primera versión de “Los Premios Orgullo Lawrence”, en donde el alcalde de esta ciudad Brian A, DePeña, fue reconocido como el político del año y el empresario Danilo Rafael Guzmán (Danilito) como “El Gran Orgullo de Lawrence”.

Durante la actividad, el alcalde Brian A. DePeña fue nominado junto a otros líderes políticos locales en una competencia abierta al público, en donde y a través de una votación masiva realizada en la plataforma del evento, DePeña resultó el gran ganador de la noche, posicionándose como el político mejor valorado y más votado en el proceso organizado por los responsables del evento.

El comité organizador también otorgó un reconocimiento especial al alcalde por su liderazgo comunitario, así como por su participación activa para modificar la ley de “joint venture”, considerada injusta en el estado de Massachusetts y otros estados que ya han logrado eliminarla.

El alcalde de la ciudad de Lawrence, Brian DePeña

En total, DePeña recibió dos galardones. El primero lo destacó como el político más valorado y apreciado de la ciudad, tras una elección abrumadora por parte del público. El segundo premio reconoció su esfuerzo sostenido y su compromiso por más de 3 décadas en la defensa de los intereses de la comunidad.

De acuerdo a los organizadores, los “Premios Orgullo Lawrence” se celebraron con rotundo éxito en esta que fue su primera edición, consolidándose como la gran gala que reconoce a las verdaderas figuras que trabajan día a día en esta ciudad, en donde dicho evento honra a líderes políticos, empresarios, comunicadores, artistas, influencers y personalidades que aportan a su desarrollo.

Previo a los reconocimientos se llevó a cabo un opening a cargo del artista Charlie, junto a su staff, bajo la coordinación del Premier Julio López, ofreciendo un inicio dinámico y de gran impacto visual.

Otras participaciones artísticas fueron, las presentaciones en vivo de Frías Sax, Jassiell, Moreno Rosario, Chu El Versátil, Carlos Martínez, Agustín Toro, Alex Aplus, Jordany, Yopo La Grasa y King Midhas, en donde uno de los momentos más destacados fue el debut oficial de la artista Ely Diamond, así como la presentación del artista El Damon, quienes recibieron una cálida acogida del público.

Categorías reconocidas

Durante la ceremonia se entregaron más de 35 categorías y 28 reconocimientos especiales, incluyendo a político, empresarios, comunicadores, periodistas, artistas influencer, DJ, programa de Radio, programa de fin de semana, podcast, atletas, bodegueros, agentes de la policía, compañía de transporte y talleres de mecánica del año, entre otras.

Principales reconocimientos

Entre los principales reconocidos además del Alcalde Brian DePeña y Danilito Guzman, figuran Carmen Columna, Carmen Chalas, Manuel Batista, Celina Reyes, Gregoria del Rosario, Francisco Paulino, Vanessa Maldonado, Claudia Hoyo, Laura Santos, Raquel Quezada, Marcos Denvers, Altagracia May, Brigitte, Viviana, Viviana Hartzalon, John Mario Guitarralon y el jefe de la policía de la ciudad de Lawrence, Mauricio Aguilar, entre otros.

El evento que se llevó a cabo en Malaya Night Club, de Lawrence y fue dirigido por Carlos Carlos y Confesor Production, bajo la producción general de Bienvenido de la Cruz (Japone RD), en donde la alfombra roja estuvo a cargo de Carlos Carlos, Glena Rodríguez, Yuleika Rodríguez (La Súper Yuli) y Vanessa Maldonado (La Leona). Estas dos últimas fueron las conductoras de dicho evento.