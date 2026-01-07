Reconocerá a 25 periodistas de RD, España e Italia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Empresarios Hispano-Dominicanos (Foro DoMadrid) llevará a cabo un hito histórico para el periodismo hispano al reconocer la labor de 25 periodistas y comunicadores de República Dominicana, España e Italia en el marco del Festival Gastronómico RD Exquisita, que se celebrará del 17 al 20 de enero en Madrid.

El reconocimiento se realizará durante la Gala Empresarial programada para el lunes 19 de enero a las 19:30 horas en el Mercado Escuela San Cristóbal, ubicado en la calle Conde de Torralba, 11 de Madrid.

El evento se realiza estratégicamente previo a la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), aprovechando la presencia de la prensa internacional en la capital española.

En la ceremonia participará Luis Pérez Novas, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, y Salvador Molina, presidente del Foro de Economía y Finanzas de España (Foro Ecofin) y de la Asociación de Profesionales de la Comunicación de España(ProCom), informa una nota.