Reina de belleza muere de cáncer de colon a los 35 años

Nueve años después de que los médicos le diagnosticaran cáncer de colon etapa tres, la reina de belleza de California, Andrea Andrade, falleció.

"Mi amor eterno. Sé que esto no es un adiós. Te veré al otro lado, cariño. Mantén tus brazos celestiales alrededor de mí, te amo mi amor", escribió Chris Wilson, esposo de la modelo de 35 años en las redes sociales junto a un carrusel de fotografías.

Cuando Andrade fue diagnosticada, los médicos le dieron de seis meses a dos años de vida. Vivió nueve años más, logrando sus metas y ayudando a otros. La reina de belleza ganó cinco certámenes: Miss West Coast, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Fresno County, Miss Regional West y Miss California Congeniality. Sin embargo, siempre priorizó devolver algo a la comunidad.

Andrade y Wilson fundaron "Not All Heroes Wear Capes", un programa inspirado por un niño que conoció que usaba un disfraz de superhéroe para sus tratamientos de quimioterapia, según Your Central Valley. La pareja visitaba diferentes hospitales, llevando alegría a los niños, como se documenta en sus redes sociales.

"Esta época del año siempre es agridulce para mí. Me encanta ver las sonrisas, pero sé el dolor que estos niños y sus familias están pasando, y siempre me duele el corazón", escribió Andrade en una publicación de Instagram de abril de 2025. El video mostraba a la pareja comprando productos para distribuir a los niños en un hospital, donde se unieron personajes como Bluey y la mascota del equipo de béisbol Fresno Grizzlies.

Andrade había entrado en remisión, pero el cáncer reapareció en su sistema reproductivo y alcanzó la etapa 4, según el Fresno Bee. Las cosas tomaron un giro radical en octubre. Pasó las fiestas con su familia, pero justo después de Navidad, Andrade fue ingresada en el hospital.

Durante una entrevista con Inside Edition en diciembre de 2017, Andrade reflexionó sobre cómo su diagnóstico podría afectar a sus seres queridos, diciendo: "Miro a mis padres. Estoy pensando, 'Soy su única hija', y pienso, '¿Qué harían sin mí?'". La reina de belleza también contó por qué eligió seguir sus "sueños de toda la vida", a pesar de su diagnóstico.

"Andrea nunca, nunca dejó de luchar", dijo Wilson a Your Central Valley. "Fue una inspiración para tantas personas". Además de su esposo, Andrade deja a su madre y padre, su hermano mayor Junior y dos hermanos menores, Eric y José. Los servicios funerarios para Andrade se llevarán a cabo en St. Anthony’s en Reedley, con una vista abierta al público el 4 de febrero, compartió Wilson en las redes sociales.